Silicon Box Novara: inaugurazione Vulcan Project e 3,4 miliardi per i chiplet

Novara ospita l'evento per il Vulcan Project di Silicon Box. Un investimento da 3,4 miliardi di euro per la prima fabbrica europea di chiplet che ridefinisce la produzione di semiconduttori in Italia.

Novara si prepara a diventare il cuore europeo della produzione avanzata di semiconduttori con la presentazione ufficiale del Vulcan Project. La città piemontese accolge Silicon Box, il colosso di Singapore che costruirà il primo impianto di assemblaggio di chiplet in Europa. Questo stabilimento strategico mira a ridurre la dipendenza del continente dai produttori asiatici nel settore tecnologico.

Dettagli Tecnici e Investimento da 3,4 Miliardi

Il Vulcan Project è un impianto avanzato di confezionamento e collaudo di semiconduttori situato nella frazione di Agognate. L'investimento totale ammonta a 3,4 miliardi di euro, di cui 1,3 miliardi sono finanziati da Invitalia. L'agenzia nazionale ha classificato il progetto come di rilevante interesse nazionale per l'economia italiana.

Also read Moda e intelligenza artificiale: se per salvare il reale dobbiamo credere alle fiabe

I chiplet sono componenti minuscoli di 3-4 nanomillimetri che funzionano come blocchi Lego per sistemi complessi. La loro produzione si applica all'automotive e all'intelligenza artificiale, settori in forte espansione. L'impianto di Novara permetterà al Vecchio Continente di raggiungere l'autonomia nell'assemblaggio di questi microchip critici.

Società di Stato, Governo e Ruolo di Invitalia

Adolfo Urso, ministro delle imprese, ha partecipato alla presentazione del progetto a Novara. La sua presenza sottolinea l'importanza strategica del piano per le politiche industriali italiane. Il governo sostiene questo investimento come una leva fondamentale per la sovranità tecnologica europea.

Advertisement

Invitalia, guidata da Bernardo Mattarella, ha svolto un ruolo chiave nel finanziamento e nell'approvazione del piano. L'agenzia ha valutato positivamente la fattibilità e l'impatto economico dell'iniziativa di Silicon Box. La collaborazione tra settore pubblico e privato garantisce il supporto necessario alla realizzazione dell'opera.

Sviluppo Economico del Territorio e Nuove Opportunità

Alessandro Canelli, sindaco di Novara e commissario per l'opera, ha definito il piano di enorme importanza. L'obiettivo è attrarre ulteriori investimenti esteri e rilanciare l'economia del territorio piemontese. La città vuole diventare un polo di attrazione globale nel settore dei semiconduttori.

L'Università del Piemonte orientale sta preparando il terreno con corsi specifici in Energia e tecnologia del silicio. I primi laureati in questo ambito usciranno dall'ateneo nel prossimo anno accademico. Questo sforzo formativo mira a fornire competenze specializzate al nuovo distretto industriale.

Cronologia e Proiezioni Future del Vulcan Project

La storia del progetto è iniziata con una telefonata ad agosto 2023 tra Torino e gli Stati Uniti. Roberto Moriondo, direttore generale del Comune di Novara, ricevette la chiamata durante una vacanza. La comunicazione riguardava la ricerca di una sede per la prima fabbrica europea di advanced packaging.

Advertisement

La posizione geografica di Novara, vicino ad autostrade e alla linea ferroviaria, ha convinto Silicon Box. L'azienda sceglie il Piemonte tra le varie candidature lombarde e venete. Entro la fine dell'anno verranno realizzate le strade di cantiere per l'insediamento di Agognate.

La posa della prima pietra è prevista per la prossima primavera. L'inizio della produzione è programmato per il 2029, con la piena capacità operativa raggiunta entro il 2033. I dipendenti diretti saranno 1.600, mentre seimila lavoratori faranno parte dell'indotto.

L'evento odierno al teatro Coccia vede la presenza di Beyung Joon Han, CEO di Silicon Box. Con lui sono presenti Weili Dai, co-fondatrice dell'azienda, e il management globale. L'obiettivo è illustrare il piano di sviluppo a una platea internazionale di imprenditori e manager.

Gli addetti necessari nel settore del silicio cresceranno del 63% entro il 2035. Questa stima emerge da un'analisi di cinque grandi aziende locali, inclusa GlobalWafers Memc. La domanda di manodopera qualificherà sempre di più il mercato del lavoro piemontese.