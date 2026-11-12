Silvestro lascia Forza Italia per la Lega: crisi campana e scelte concrete

Il senatore Francesco Silvestro abbandona Forza Italia per entrare nella Lega. Spiega la decisione legata alla crisi organizzativa in Campania e al disallineamento politico con la dirigenza nazionale.

Il senatore Francesco Silvestro ha annunciato ufficialmente il suo passaggio da Forza Italia alla Lega, confermando una decisione maturata nel corso di una lunga fase di riflessione. L'ex membro del plesso berlusconiano ha chiarito che il motivo principale della sua scelta risiede in una profonda crisi di metodo e di guida che sta colpendo l'organizzazione del partito nella regione Campania. Secondo Silvestro, Forza Italia sta dimostrando incapacità di ascoltare le esigenze dei territori e di raggiungere una sintesi politica efficace, spingendo il parlamentare a cercare una nuova collocazione all'interno della coalizione di governo.

La crisi interna a Forza Italia in Campania

La decisione di Silvestro non è casuale, ma nasce da un disallineamento strutturale con la direzione regionale campana del partito. Il senatore ha rivelato di aver stretto un accordo precedente con Fulvio Martusciello, segretario regionale, durante il quale era stato nominato vice vicario in regione. Tuttavia, questo patto è diventato l'ultimo tentativo per tenere unito il progetto politico locale, risultato poi fallimentare a causa di problemi politici seri che hanno reso impossibile la convivenza. Silvestro ha enfatizzato che in politica non si scelgono i propri interlocutori, escludendo quindi qualsiasi dinamiche di natura personale o conflitti privati alla base della rottura.

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Rapporto con la direzione nazionale e Tajani

Nonostante la separazione operativa, il senatore ha mantenuto un tono di rispetto verso la leadership nazionale di Forza Italia. Silvestro ha inviato una lettera ufficiale al presidente del partito, Antonio Tajani, comunicandogli direttamente la sua decisione e ringraziandolo per gli anni di militanza condivisa. Ha dichiarato che il suo rispetto nei confronti di Tajani resta intatto e che ciascuno deve rispondere delle proprie scelte politiche. Il senatore ha sottolineato che, sebbene Forza Italia stia vivendo un momento di difficoltà generalizzato, la crisi più profonda e tangibile si riscontra specificamente nella gestione regionale campana, dove i valori berlusconiani sembrano essere assenti nella prassi amministrativa e politica.

Il sostegno di Salvini e Durigon

La nuova appartenenza politica di Silvestro è stata agevolata dal sostegno diretto di figure di primo piano della Lega. Il senatore ha confermato di conoscere Matteo Salvini dall'inizio della legislatura e di essere stato fortemente convinto ad accettare questa sfida dopo il congresso nazionale del partito. Inoltre, ha attribuito un ruolo determinante alla figura di Claudio Durigon, definito un amico stimato, il cui intervento è stato cruciale per orientare la sua scelta. Silvestro ha precisato di portare con sé la sua lunga esperienza parlamentare e il lavoro svolto sui territori, ribadendo di voler operare nel segno della stessa coalizione di governo che sta sostenendo.

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Archiviazione delle accuse e ricostruzioni fantasiose

Il passaggio di fronte alla stampa ha incluso anche un chiarimento su vicende giudiziarie passate che erano state oggetto di speculazioni. Silvestro ha ricordato che la vicenda riguardante un'accusa di abuso sessuale, avanzata da una donna di 52 anni, è stata archiviata dalla procura di Roma per la tardività della querela. Il senatore ha dichiarato di aver avuto fiducia nella magistratura sin dal primo giorno e ha rifiutato categoricamente qualsiasi tentativo di trovare nessi tra quelle accuse e la sua scelta politica. Ha definito queste ricostruzioni "fantasiose", sottolineando che la sua decisione ha esclusivamente motivazioni politiche e non ha altre spiegazioni di natura diversa.

Relazione con gli alleati e futuro politico

Il senatore ha colto l'occasione per delineare il suo rapporto con gli altri attori della maggioranza. Ha espresso rispetto per i colleghi che hanno scelto di seguire Vannacci, ma ha confermato che la sua strada è differente. Silvestro ha definito il suo rapporto con gli alleati della Lega e di Fratelli d'Italia, in particolare in Senato, come caratterizzato da un ottimo confronto e da una leale amicizia. Pur riconoscendo il presidente Berlusconi come un punto di riferimento storico per la politica italiana e ricordando la difesa dei valori del partito, ha giudicato insostenibile la situazione attuale in Campania, orientando il suo futuro verso un nuovo progetto all'interno della Lega.