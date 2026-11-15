Silvia Avallone e il lavoro: tra Acciaio, Biella e la lotta contro le ingiustizie

Silvia Avallone ripensa al suo romanzo Acciaio e al tema del lavoro a Pordenone, difendendo la creatività umana contro l'AI e denunciando le disuguaglianze.

La scrittrice e poetessa italiana Silvia Avallone, nata a Biella e residente a Bologna, ha ulteriormente consolidato la sua rilevanza nel panorama letterario contemporaneo attraverso l'esplorazione del tema centrale del lavoro. Il suo romanzo d'esordio, Acciaio, ha raccolto il prestigioso premio Campiello ed è stato adattato per il grande schermo, portando sulla scena nazionale e internazionale una narrazione radicata nella storia industriale del territorio piemontese. L'evento si è svolto a Pordenone il 14 settembre 2022, in un contesto che ha visto la protagonista condividere le sue riflessioni profonde sull'etica lavorativa, sulla dignità della classe operaia e sulle sfide sociali del terzo millennio.

Il lavoro come fondamento della dignità umana

Silvia Avallone definisce la propria origine come figlia della provincia industriale, un'esperienza vissuta intensamente a Biella e durante l'adolescenza a Piombino, dove ha assistito ai declinanti ultimi anni dell'acciaieria Lucchini. La scrittura di Acciaio nasce come un atto d'amore e di necessità storica, volto a restituire voce a una classe operaia che l'Italia aveva progressivamente dimenticato, raccontandone la fatica fisica e il valore intrinseco. Per l'autrice, il lavoro rappresenta una fonte inesauribile di dignità personale e collettiva, un concetto trasmessole fin dall'infanzia come contrappeso a una sensazione di inferiorità iniziale dovuta all'assenza della figura materna tradizionale.

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Questa educazione alla indipendenza ha permesso alla scrittrice di interiorizzare l'importanza del contributo femminile alla comunità attraverso lo sforzo professionale. La precarietà vissuta dai suoi amici in fabbrica e quella futura, destinata ai laureati, sono temi che Avallone intreccia per evidenziare come la razionalità e l'organizzazione debbano essere le fondamenta della stabilità sociale. In questa ottica, il lavoro trasforma il caos potenziale in produttività, offrendo un rifugio contro l'alienazione e costruendo un mondo in cui le persone vengono prima del profitto economico.

Posizioni contrastanti sull'intelligenza artificiale e progresso

Di fronte alle innovazioni tecnologiche, Silvia Avallone mantiene una posizione netta e critica verso l'intelligenza artificiale, dichiarando di documentarsi sull'argomento ma di non averla mai utilizzata e di non volerla mai impiegare nel proprio lavoro creativo. La scrittrice teme che l'IA possa rubarle l'anima, intesa come la creatività, la fatica intellettuale e la bellezza di immaginare mondi narrativi complessi. Credo che ogni innovazione possa aiutare l'umanità solo se regolamentata con l'obiettivo esplicito di migliorare il benessere di tutti i cittadini, e non solo quello di una ristretta élite economica.

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Avallone sottolinea come la tecnologia, se guidata solo da interessi commerciali, rappresenti un fallimento etico. Fa riferimento al caso tragico di Luana D'Orazio, una giovane donna morta poco più che ventenne tra gli ingranaggi di un orditoio, un evento che richiama le dinamiche mortali dei primi del Novecento. Questa realtà dolorosa evidenzia come le donne siano spesso costrette a fare scelte difficili tra maternità e carriera. Il progresso reale, sostiene l'autrice, si misura dalla capacità della tecnologia di rispettare le persone, le loro idee e la coesione sociale, piuttosto che dalla mera efficienza produttiva.

Adolescenza, disobbedienza e libertà attraverso la lettura

Nei suoi cinque romanzi dedicati agli adolescenti, Silvia Avallone rifiuta l'idea che la giovinezza sia semplicemente l'età delle illusioni, un tempo in cui la televisione offriva spazi di realizzazione simbolica. Oggi, la televisione è stata soppiantata dai social network, ma l'autrice vede negli studenti un'età cruciale per capire chi possono diventare realmente, una consapevolezza che si ottiene solo se si possiedono le parole giuste per nominare i propri desideri. La ricerca di una strada personale richiede il coraggio della disobbedienza, sia verso genitori che impongono ruoli precostituiti come quello medico, sia verso una società ossessionata dall'apparenza.

La lettura emerge come lo strumento principale per la libertà, il sogno e l'indipendenza intellettuale. Tuttavia, la conoscenza libraria deve essere accompagnata dall'azione concreta nel mondo fisico. Avallone invita a non limitarsi a un mi piace sui social, ma a unirsi, fare rete e lottare contro le ingiustizie nella realtà quotidiana. Cambiare le città significa recuperare piazze e luoghi di aggregazione, evitando la solitudine urbana e affrontando i problemi informandosi e approfondendo le questioni sociali in modo critico e attivo.

Il male, la letteratura e la solidarietà comunitaria

Un altro aspetto fondamentale esplorato da Silvia Avallone è il rapporto con il male, che viene spostato dalla sfera della paura a un territorio di conoscenza e curiosità. L'autrice richiama l'esperienza di lettura di Delitto e castigo di Fëdor Dostoevskij, dove il lettore diventa quasi un amico del assassino, provando orrore per il gesto ma tifando per l'umanità residua presente nel personaggio. Questo approccio letterario aiuta a tenere a bada il male nella vita quotidiana, poiché il male appartiene a tutti ed è possibile sorvegliarlo solo attraverso la comprensione profonda e non attraverso la negazione.

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Di fronte ai delitti consumati sotto gli occhi di tutti, da Gaza a Kiev, e a un sistema che sembra alienato dalla compassione, la scrittrice individua nel conforto dell'incontro con l'altro e nella solidarietà la risposta più efficace. La sorellanza e la fratellanza diventano armi contro l'indifferenza. Avallone conferma di aver visitato ospedali e carceri, dedicandosi a curare le storie delle persone, un'esperienza da cui trae profonda gratitudine e consapevolezza di come bene e male convengano nell'animo umano, incluso quello di chi è in carcere e conosce anche il perdono.