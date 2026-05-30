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Silvia Bonolis dimessa dall'ospedale: 'Sta meglio'

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Silvia Bonolis dimessa dall'ospedale: 'Sta meglio'
Silvia BonolisSonia BruganelliDavide Bruganelli
📆5/30/2026 9:19 AM
📰leggoit
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La famiglia di Silvia Bonolis è felice di averla riportata a casa dopo due mesi di ospedale. La gioia di Sonia Bruganelli e la dedica toccante del fratello Davide sono evidenti. La strada di Silvia non è stata facile, poiché è nata con una cardiopatia congenita e ha dovuto subire un intervento al cuore.

Silvia Bonolis è stata dimessa dall'ospedale e sta meglio. La gioia di Sonia Bruganelli e la dedica toccante del fratello Davide sono evidenti. La madre di Silvia, Sonia, ha pubblicato un post su Instagram con un collage di foto che mostra i fedelissimi, gli amici e Angelo Madonia, compagno di Silvia.

La didascalia è un ringraziamento e un paletto per le persone che sono state presenti nei momenti difficili. Il fratello Davide ha scritto un messaggio toccante su Silvia, dicendo che lei è una donna forte che gli insegna come si vive. La strada di Silvia non è stata facile, poiché è nata con una cardiopatia congenita e ha dovuto subire un intervento al cuore. Oggi, grazie all'impegno e al supporto della famiglia, Silvia ha recuperato movimenti e autonomia.

La famiglia è felice di aver superato un altro ostacolo e di aver potuto riportare Silvia a casa

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Silvia Bonolis Sonia Bruganelli Davide Bruganelli Cardiopatia Congenita Intervento Al Cuore

 

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