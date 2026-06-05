Silvia Bonolis operata, l'appello della madre Sonia Bruganelli: donare gli organi è un atto di civiltà

Sonia Bruganelli racconta l'esperienza della figlia Silvia Bonolis, nata con cardiopatia congenita e sottoposta a un importante intervento cardiaco. La lunga degenza al Bambin Gesù di Roma ispira un appello alla donazione degli organi, considerata un gesto di rispetto per la vita in grado di superare il dolore della perdita.

Silvia Bonolis è stata operata al cuore, un intervento complesso per una cardiopatia congenita diagnosticata prima della nascita. La madre, Sonia Bruganelli , ha lanciato un appello pubblico attraverso le Instagram stories, incoraggiando la donazione degli organi come atto di civiltà e rispetto per la vita.

L'esperienza vissuta al Bambin Gesù di Roma, dove Silvia è rimasta per due mesi, ha ispirato questo messaggio che supera la sfera privata. Bruganelli ricorda le notti in corsia e le amicizie nate in un luogo in cui i bambini non dovrebbero mai dover stare. La bambina, nata con una grave anomalia cardiaca, era stata operata subito dopo la nascita; quell'intervento aveva provocato un'ipossia cerebrale con danni neurologici motori.

Per anni ha convissuto con queste conseguenze, affrontando problemi di salute fin dai primi attimi di vita. Il 10 maggio, in occasione della Festa della mamma, Bruganelli aveva annunciato il ricovero della figlia senza fornire dettagli. Dopo due mesi, la dimissione ha riportato Silvia a casa e la famiglia ha potuto tirare un sospiro di sollievo.

In quell'occasione, la madre ha pubblicato un video-appello in cui afferma: "Nel 2026, in un'epoca in cui l'intelligenza artificiale sostituisce molte cose, l'unica cosa non sostituibile è il nostro corpo, i nostri organi, il nostro cuore e la nostra coscienza". Donare gli organi dopo la morte, quindi, è per lei un gesto di civiltà, capace di dare senso a una morte prematura.

Riconosce che l'idea di mantenere un corpo integro anche dopo la morte sia un ostacolo culturale, ma insiste sul valore di salvare la vita di altri bambini, donne o ragazzi. Le immagini che accompagnano il suo racconto sono quelle dei giorni trascorsi in ospedale, delle notizie di cronaca lette sui telefonini durante le rare pause, in cui si sperava che potesse arrivare un cuore per Silvia.

In quei due mesi, la bambina aveva stretto amicizie con altri piccoli pazienti in un reparto dove le infermiere operano sempre col sorriso e le mamme si aiutano a vicenda. Bruganelli conclude con una precisazione: "Silvia non ha subito un trapianto di cuore, ha avuto un importante intervento ma non un trapianto".

E con una promessa: "Aiutateci a comprendere che è importante perché nel disastro e nel dolore della morte si può regalare una vita a tutti quelli che sono in ospedale". A testimonianza della gravità del momento, il fratello Davide Bonolis, 21 anni, ha scritto sui social: "Oggi sei tornata a casa finalmente dopo 2 mesi di ospedale. Tu per me non sei solo una sorella maggiore, sei una donna forte, una donna che mi insegna ogni giorno come si vive.

Ti amo". Il testo originale riporta anche altre notizie, tra cui un concerto di Vasco a Rimini, la tragica morte di una bambina di due anni e gli eventi climatici estremi a Roma, ma la storia principale riguarda Silvia Bonolis e l'appello alla donazione degli organi





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