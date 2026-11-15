Silvia Salis contro Meloni: la nuova legge elettorale riduce la presenza femminile in Parlamento

La sindaca di Genova critica il premio di governabilità che penalizza le donne. Secondo gli esperti, la rappresentanza calerà del 30% senza quote obbligatorie nei listini.

Silvia Salis, la sindaca di Genova e autrice del recente libro È già domani edito da Feltrinelli, ha lanciato un duro attacco contro la nuova legge elettorale italiana. La politica genovese accusa il disegno legislativo di essere stato concepito esclusivamente per garantire vantaggi al partito che lo ha promosso, distorcendo la volontà popolare attraverso un meccanismo di premio di governabilità artificiale. Secondo Salis, questa normativa non rappresenta affatto il desiderio della nazione, ma crea una maggioranza stabile che non riflette la realtà democratica del Paese.

Il premio di governabilità e il rischio di marginalizzazione

Il nucleo centrale della critica di Silvia Salis riguarda il sistema del premio di maggioranza, definito un meccanismo che altera profondamente il risultato elettorale. La legge, arrivata poco prima del voto, è accusata di creare una stabilità parlamentare fittizia. Questo sistema premia artificialmente la coalizione vincitrice, indipendentemente dal consenso reale ottenuto. La sindaca sottolinea come tale meccanismo renda la maggioranza non rappresentativa, ignorando la diversità di opinioni presenti nella società italiana attuale.

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La drastica riduzione della rappresentanza femminile

Un aspetto cruciale e più grave, secondo l'opinione pubblica e gli osservatori, è l'impatto negativo sulla partecipazione politica delle donne. Silvia Salis denuncia l'assenza di regole che garantiscano l'alternanza di genere tra i capolista dei vari schieramenti. Senza queste tutele, si prevede un calo significativo della presenza femminile nelle aule parlamentari. I sondaggi indicano una diminuzione compresa tra il 18% e il 30% di donne elette. La regola del sessantaquaranta viene applicata solo parzialmente, lasciando i primi posti dei listoni prevalentemente agli uomini.

La contraddizione di Giorgia Meloni e la politica di destra

La sindaca di Genova esprime grande stupore e critica ferrea verso Giorgia Meloni, prima donna premier nella storia italiana. Salis trova incredibile che la leader di destra abbia promosso una legge che riduce drasticamente la voce delle donne in politica. La politica di destra, secondo Salis, basa il suo discorso su un falso mito del puro merito. Questo argomento ignora la realtà strutturale della sottorappresentazione femminile nei centri di potere. Negare l'importanza di una maggiore attenzione alla rappresentanza femminile è visto come un rifiuto della realtà sociale.

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L'importanza del merito reale e le iniziative locali a Genova

Per contrastare questa narrativa, Silvia Salis porta l'esempio concreto della sua amministrazione comunale a Genova. Nella giunta sono sette le donne su dodici componenti, dimostrando che la volontà politica può cambiare la composizione dei gruppi dirigenti. Tra le nomine importanti segnalate vi è la prima donna presidente di Palazzo Ducale, la prima a capo dell'autorità portuale e la prima presidente del Teatro Nazionale. Questi esempi provano che, se esiste il desiderio politico, i nomi capaci non mancano. La mancanza di donne in Parlamento non deriva da un deficit di abilità, ma da strutture politiche che le marginalizzano.

Le prospettive future e la necessità di cambiamenti strutturali

La discussione sulla nuova legge elettorale continua a dividere l'opinione pubblica e le classi dirigenti. Silvia Salis invita i partiti progressisti a fare di più per garantire parità reale, non solo retorica. Il successo personale di alcune donne non deve sostituire la necessità di un'evoluzione culturale generale. Le donne che ricoprono ruoli di potere hanno la responsabilità di incidere positivamente sulla vita di milioni di cittadine. Senza quote robuste e alternanza di genere, il rischio è consolidare un sistema elitario che esclude metà della popolazione. La prossima tornata elettorale sarà il banco di prova concreto per queste affermazioni.