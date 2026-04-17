Silvia Salis: Dalla Politica Locale alla Scena Nazionale, Ascesa e Sfide di una Sindaca Atipica

Silvia Salis, sindaca di Genova, sta emergendo come una figura politica di spicco, guadagnando popolarità nazionale e venendo considerata per ruoli di primo piano. La sua ascesa è caratterizzata da una comunicazione efficace, un approccio pragmatico alle questioni amministrative e un sostegno trasversale, ma deve affrontare critiche e sfide complesse nella gestione del suo mandato.

Meno di un anno fa, Silvia Salis non aveva alcun legame con la politica attiva. Oggi, la sua figura emerge con prepotenza nello scenario politico italiano, non solo come sindaca di Genova, ma anche come potenziale candidata alla presidenza del Consiglio. La sua ascesa fulminea è segnata da una crescita esponenziale sui social media, con i suoi follower su Instagram passati da 378.000 a oltre 526.000 in una sola settimana.

Questa impennata di popolarità è stata innescata da due eventi significativi: la sua partecipazione a un dj set di Charlotte de Witte in piazza Matteotti a Genova e un’intervista in cui, per la prima volta, non ha escluso la possibilità di guidare il centrosinistra alle elezioni politiche del 2027, mostrando apertura a un’eventuale richiesta unitaria. L'ampia visibilità ottenuta, anche al di fuori dei confini nazionali, ha inevitabilmente generato discussioni e fermento all’interno del centrosinistra, focalizzando l'attenzione mediatica più sulla sua persona che sulle azioni concrete del suo mandato a Genova. A 40 anni, Salis ha intrapreso la carriera politica quasi per caso, dopo essere stata un’atleta di caratura internazionale nel lancio del martello e un’alta dirigente del Comitato Olimpico Italiano. La sua assenza di un passato politico da difendere le ha garantito il sostegno trasversale di un'alleanza molto ampia, definita “campo larghissimo”, che include partiti come Italia Viva, Azione, il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Nonostante le critiche, Silvia Salis ha dimostrato un approccio pragmatico e comunicativo distintivo. Sin dalla campagna elettorale, ha adottato uno stile diretto e comprensibile, simile a quello dei content creator, con discorsi facilmente condivisibili sui social media e video curati nei dettagli. Questo approccio ha permesso di dare nuova linfa anche a temi già dibattuti, come la condanna al fascismo o la denuncia di “genocidi”, presentandoli attraverso la sua immagine di politica che contrappone l’azione alle parole. Un esempio concreto della sua gestione è l’intervento sull'azienda di trasporto pubblico genovese (AMT), ereditata in una situazione critica con debiti per quasi 200 milioni di euro. Di fronte a un rischio di fallimento, Salis ha implementato un piano di risanamento che ha comportato l'aumento dell'IRPEF e l'introduzione di una nuova imposta. Sebbene l’opposizione abbia accusato la sindaca di aver utilizzato i debiti dell’AMT per giustificare l’aumento delle tasse e nascondere presunte difficoltà amministrative, la maggioranza ha prevalso, attribuendo la responsabilità della situazione alla “pessima gestione” dei governi precedenti. Questo piano di risanamento, tuttavia, ha inevitabilmente rallentato l’attuazione del programma elettorale, rendendo prematuro valutare il pieno rispetto delle promesse fatte. Tra le sfide più complesse che Salis sta affrontando vi è la questione del collegamento tra il centro di Genova e la Val Bisagno, un’area densamente popolata e congestionata dal traffico, per la quale nessun sindaco precedente è riuscito a trovare una soluzione definitiva. È in fase di studio e implementazione una metropolitana sopraelevata che potrebbe rappresentare una svolta. La sua amministrazione ha anche mostrato un'attenzione specifica verso le tematiche sociali, istituendo un nuovo ufficio per i diritti LGBTQIA+ e promuovendo percorsi di formazione per i dipendenti comunali. A luglio, a soli due mesi dalle elezioni, Salis ha deciso di sostenere attivamente la mobilitazione degli operai dell'ex ILVA di Cornigliano, che hanno occupato la fabbrica e organizzato proteste bloccando l'aeroporto e l'autostrada. Inoltre, ha partecipato alla raccolta di viveri per la Global Sumud Flotilla e si è distinta per aver rivendicato apertamente l'uso del termine “genocidio” per descrivere le azioni dell'esercito israeliano nella Striscia di Gaza, una posizione che ha suscitato notevole eco. Durante la commemorazione per l'eccidio della Benedicta, un evento molto sentito a Genova, Salis ha ribadito la sua ferma posizione politica. Queste diverse iniziative, combinate con una strategia comunicativa efficace, stanno plasmando l'immagine di una leader emergente, capace di attrarre attenzione e generare dibattito, anche al di fuori del suo mandato specifico





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