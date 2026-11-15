Silvia Salis e Fausto Brizzi: il festeggiamento del 58esimo compleanno in famiglia

La sindaca di Genova Silvia Salis condivide un momento intimo con il marito regista Fausto Brizzi per i suoi 58 anni, rivelando dettagli sulla famiglia.

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha offerto ai suoi follower un raro e dolce scorcio della sua vita privata lontano dai riflettori politici. Attraverso una pubblicazione sui social media, l'ex campionessa olimpica ha celebrato il compleanno del marito, il noto regista Fausto Brizzi, mostrando un'immagine familiare che ha subito catturato l'attenzione del pubblico.

La Celebrazione dei Cinquantotto Anni

Il focus dell'immagine condivisa online era un momento intimo e luminoso vissuto tra le mura di casa, lontano dalle istituzioni. Al centro della scena appariva una grande torta di compleanno con il numero 58 ben visibile, a segnare il traguardo anagrafico raggiunto dal cineasta romano. Accanto a Fausto Brizzi si trovava il figlio Eugenio, in un'atmosfera che rifletteva la normalità quotidiana.

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La Reazione del Pubblico ai Social

La pubblicazione è stata accolta con un'ondata di affetto e congratulazioni da parte dei migliaia di follower che seguono il percorso pubblico della prima cittadina ligure. I commenti hanno espresso stima per la famiglia, con messaggi che lodavano la bellezza dei momenti condivisi e auguravano buon compleanno al regista. Questo gesto ha riscosso grande successo, rompendo la consueta riservatezza della sindaca.

Un Legame Consolidato da Oltre Otto Anni

Il legame affettivo tra Silvia Salis e Fausto Brizzi è solido e duraturo, attivo da oltre otto anni. La coppia ha ufficializzato il proprio percorso con un matrimonio celebrato nel novembre del 2020. Le cerimonie hanno incluso prima un rito civile al Campidoglio e successivamente una cerimonia simbolica alle Maldive, eventi che hanno segnato l'inizio della loro vita coniugale ufficiale.

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La Scelta del Cognome e la Fecondazione Assistita

La sindaca ha recentemente chiarito pubblicamente alcuni aspetti delicati della costruzione della loro famiglia, rivendicando con orgoglio la normalità del loro cammino. Ha rivelato che il figlio Eugenio è nato attraverso la fecondazione assistita. La decisione di assegnare al bambino il cognome della madre, Salis, è stata presa per dare un esempio di parità e modernità.

Rispetto per la Vita Privata della Sindaca

Nonostante la crescente esposizione mediatica dovuta al suo ruolo istituzionale, Silvia Salis ha sempre mantenuto un profilo sobrio e discreto riguardo agli affetti più cari. La scelta di condividere questo frammento di vita domestica rappresenta un'eccezione significativa, apprezzata dal pubblico che ammira la capacità della sindaca di bilanciare impegni politici e serenità familiare.