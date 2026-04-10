Silvia Salis: Possibile sfidante di Meloni? Le dichiarazioni della sindaca di Genova a Bloomberg

La sindaca di Genova, Silvia Salis, in un'intervista a Bloomberg, esprime critiche verso l'attuale governo e non esclude una possibile candidatura alle prossime elezioni, suscitando l'interesse dell'opinione pubblica.

Sono una figura politica progressista, fermamente convinta che la crescita economica e la giustizia sociale siano obiettivi pienamente compatibili, anzi, intrinsecamente legati. In una recente intervista rilasciata a Bloomberg , ho sottolineato questa convinzione, ribadendo la mia critica all'attuale governo di destra.

Ho evidenziato come questa amministrazione non sia riuscita a conseguire nessuno dei due obiettivi, provocando insoddisfazione sia tra una minoranza che tra la maggioranza della popolazione. Questo, di per sé, rappresenta un fallimento significativo, un risultato che purtroppo si osserva chiaramente nelle dinamiche del Paese. Il governo, a mio avviso, ha mancato di una visione strategica che integri lo sviluppo economico con politiche sociali inclusive, creando così una spaccatura e alimentando disuguaglianze che compromettono il benessere collettivo e la stabilità sociale. Il mio impegno politico si concentra sulla necessità di un cambiamento radicale, di un'azione politica che ponga al centro i bisogni dei cittadini, promuovendo una crescita economica sostenibile e al contempo garantendo un'equa distribuzione delle risorse. Questo significa investire in istruzione, sanità, ricerca, infrastrutture, e sostenere le piccole e medie imprese, motori fondamentali dell'economia italiana. La mia aspirazione è quella di costruire una società più giusta e prospera, dove nessuno sia lasciato indietro e dove ogni cittadino possa avere le stesse opportunità di successo.\L'intervista a Bloomberg ha sollevato interrogativi sulla mia possibile candidatura alle prossime elezioni, in un contesto politico caratterizzato dalla recente sconfitta referendaria del premier Giorgia Meloni. Di fronte alle domande poste, ho chiarito di non poter ignorare l'interesse nazionale che la mia figura suscita. Ho espresso apprezzamento per l'attenzione mediatica, pur ribadendo la mia posizione contraria a una partecipazione alle primarie. Tuttavia, ho aggiunto che, qualora mi fosse rivolta una richiesta unificante per candidarmi, non potrei escludere a priori questa possibilità. Riconosco che la situazione politica italiana richiede un approccio pragmatico e la capacità di dialogare con diverse forze politiche per costruire un fronte comune. La mia disponibilità a considerare una candidatura, in un contesto ben definito e con un progetto politico chiaro, riflette la mia profonda dedizione al servizio pubblico e la volontà di contribuire attivamente al futuro del Paese. La mia priorità rimane sempre il bene comune, e sono convinta che sia necessario unire le forze per superare le divisioni e affrontare le sfide che ci attendono, promuovendo una visione di futuro condivisa e inclusiva. Il mio percorso politico è sempre stato guidato dai principi della trasparenza, dell'onestà e della responsabilità, e continuerò ad agire coerentemente con questi valori.\La mia visione politica è radicata nella convinzione che il progresso sociale ed economico debbano andare di pari passo. Credo fermamente nella necessità di un'azione politica che ponga al centro i bisogni dei cittadini, promuovendo una crescita economica sostenibile e al contempo garantendo un'equa distribuzione delle risorse. Questo implica una politica economica che favorisca l'innovazione, la competitività e la creazione di nuovi posti di lavoro, ma anche una politica sociale che tuteli i diritti dei lavoratori, sostenga le famiglie e promuova l'inclusione sociale. È fondamentale investire in politiche che riducano le disuguaglianze, garantendo l'accesso a servizi essenziali come l'istruzione, la sanità e l'assistenza sociale. L'attuale governo, secondo me, ha dimostrato di non essere in grado di perseguire efficacemente questi obiettivi, creando frustrazione e malcontento. Il mio impegno si concentra sulla costruzione di un'alternativa politica che offra una visione chiara e concreta per il futuro del Paese, basata su valori di giustizia, equità e solidarietà. Sono convinta che solo attraverso un impegno costante e una collaborazione tra le diverse forze politiche sia possibile realizzare una società più giusta e prospera per tutti. La mia disponibilità a valutare una candidatura non è dettata da ambizioni personali, ma dalla consapevolezza della gravità della situazione e dalla volontà di dare il mio contributo per un cambiamento positivo





SkyTG24 / 🏆 31. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Silvia Salis Giorgia Meloni Bloomberg Elezioni Politica Italiana Sviluppo Economico Giustizia Sociale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Il caso Salis ora esplode: spunta la casa in comune con il portaborse assuntoNuove ombre sull'incarico al Parlamento europeo del pregiudicato Bonnin. Il cambio della residenza dopo il nostro scoop. Violate le normative Ue

Read more »

Ilaria Salis, l'inchiesta del Giornale: 'Casa in comune con il portaborse assunto'Esplode il caso, cosa dice la testata sull'assistente parlamentare Ivan Bonnin

Read more »

Ilaria Salis sotto accusa: Fdi chiede chiarezza su fondi europei e collaboratoreDa Cadavegna a Maullu passando per Speranzon: Fdi chiede contezza alla Salis dell'inchiesta del Giornale sulla casa dell'assistente Bonnin

Read more »

Ilaria Salis e la casa in comune con l'assistente Ivan Bonnin, le accuse di FdIL'eurodeputato Stefano Cavedagna chiede verifiche sul possibile uso irregolare di fondi pubblici e la restituzione delle somme eventualmente illegittime.

Read more »

Ilaria Salis conferma lo scoop del Giornale ma invece di rispondere ci attaccaPer l'europarlamentare la casa di Milano è un'abitazione nella quale né lei né l'assistente trascorrono molto tempo. E nega: 'Bonnin non è il mio partner'

Read more »

Quella stoccata segreta di Meloni, il gran caos iraniano e Salis: quindi, oggi…Quindi, oggi…: vi beccate anche vecchi pensieri, l’informativa della premier e Bonin

Read more »