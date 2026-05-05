Silvia Salis si fa notare alla sua prima audizione parlamentare

L'ex martellista Silvia Salis, durante la sua prima audizione alla Commissione Trasporti, ha superato i tempi concessi e ha scambiato frecciate ironiche con i membri della commissione, attirando l'attenzione nonostante l'argomento tecnico del Documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria.

Un esponente della maggioranza ha ironicamente commentato che Silvia Salis è stata notata, riprendendo una frase precedentemente usata in riferimento a Elly Schlein. Nonostante l'argomento trattato, il Documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria , non fosse particolarmente accattivante, l'esordio parlamentare della Salis ha comunque attirato l'attenzione.

La Commissione Trasporti, riunita a Montecitorio, ha ascoltato diverse figure istituzionali, tra cui il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l'assessora alla mobilità di Milano Arianna Censi e l'assessore di Roma Eugenio Patanè. A seguire, sono stati auditi l'Autorità di regolazione dei trasporti (Art), Fermerci, FerCargo e Ali-Autonomie locali italiane. Silvia Salis, ex martellista, ha preso la parola per prima, affrontando questioni strategiche cruciali come il rischio di isolamento infrastrutturale del territorio e le previsioni finanziarie relative al Terzo Valico.

La ripresa video si è concentrata sul tavolo dove sedeva il suo team di dirigenti comunali, piuttosto che direttamente sulla Salis. Tuttavia, un piccolo inconveniente ha interrotto il flusso della discussione: il suo intervento ha superato il limite di tempo previsto dal regolamento parlamentare, fissato a sette minuti per ogni interlocutore.

Il presidente Salvatore Deidda (Fdi) ha suonato il campanello due volte per sollecitare la conclusione, ma la sindaca ha continuato per altri tre minuti, concludendo con un'affermazione pungente rivolta all'esponente meloniano: «visto che non mi è possibile terminare». L'audizione non è stata priva di altri momenti di colore.

L'onorevole Antonino Iaria (Movimento 5 Stelle) ha rivolto una domanda ironica riguardo ai piani del centrodestra regionale per la manutenzione dell'autostrada, mentre il presidente Deidda ha accolto calorosamente il sindaco Manfredi, collegatosi in ritardo a causa di impegni istituzionali importanti. Salis, con la stessa energia che impiega per lanciare il martello, ha risposto all'ironia di Iaria, affermando che solo con l'ironia si possono affrontare certe proposte e che l'ironia è sinonimo di intelligenza.

La sua chiusura è stata rivolta a Deidda, sottolineando che, nonostante i numerosi impegni istituzionali a Genova, la sua presenza all'audizione era considerata fondamentale. L'esordio parlamentare, come si suol dire, non si dimentica mai. La dinamica dell'audizione ha evidenziato un contrasto tra la rigidità del regolamento parlamentare e la volontà della sindaca di esprimere compiutamente le sue considerazioni.

L'intervento di Salis, sebbene superi i tempi previsti, ha sollevato questioni importanti riguardanti lo sviluppo infrastrutturale del territorio e la necessità di garantire una mobilità ferroviaria efficiente e sostenibile. La sua risposta ironica alle domande e alle interruzioni ha dimostrato una certa determinazione e un'abilità nel gestire situazioni potenzialmente conflittuali. L'accoglienza calorosa riservata al sindaco Manfredi, nonostante il suo ritardo, ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra le diverse istituzioni per affrontare le sfide comuni.

L'intera vicenda ha offerto uno spaccato interessante del dibattito politico e delle dinamiche parlamentari, evidenziando la complessità dei processi decisionali e la necessità di trovare un equilibrio tra le esigenze di efficienza e la libertà di espressione. La capacità di Salis di trasformare un'audizione tecnica in un momento di confronto vivace e costruttivo ha contribuito a rendere l'evento memorabile e a suscitare l'interesse dell'opinione pubblica.

La sua esperienza come atleta, caratterizzata da forza e determinazione, sembra aver influenzato il suo approccio alla politica, rendendola una figura dinamica e capace di affrontare le sfide con coraggio e spirito critico. L'attenzione mediatica suscitata dal suo esordio parlamentare testimonia il crescente interesse per le nuove figure politiche e per le loro proposte innovative.

La sua capacità di comunicare in modo efficace e di coinvolgere il pubblico la rende una potenziale leader in grado di influenzare il dibattito politico e di contribuire allo sviluppo del paese





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