Silvio Orlando e la Paura della Morte: Riflessioni sul Tempo, il Teatro e il Desiderio di Eternità

L'attore Silvio Orlando si confessa in un'intervista toccante, parlando del tempo che passa, della paura della morte e del desiderio di eternità. Riflessioni sul teatro, il cinema e la sua vita privata.

Vedo i colleghi della mia leva che partono per l’altro mondo… È complicato abituarsi all’idea di non esserci più. Mi piacerebbe una vecchiaia alla Anthony Hopkins. Così Silvio Orlando , in un’intervista toccante, riflette sul tempo che passa , sulla paura della morte e sul desiderio di eternità che si manifesta attraverso il teatro e il cinema.

L’attore, con la sua consueta onestà intellettuale, condivide pensieri profondi e personali, offrendo uno sguardo intimo sulla sua vita e sulle sue paure più recondite. L'intervista, pubblicata sul Corriere della Sera, rivela un artista in costante dialogo con se stesso, con il mondo e con il mistero della vita e della morte.\Il tema della fine, confessa Orlando, è diventato più presente negli ultimi anni, non come un'ossessione morbosa, ma come una consapevolezza concreta, legata allo scorrere inesorabile del tempo e alla perdita dei colleghi della sua generazione. L'immagine che evoca è quella di una presa d'atto graduale, un accumulo di esperienze che portano a confrontarsi con la realtà della scomparsa. “Vedo i colleghi della mia leva che partono per l’altro mondo”, afferma, sottolineando come la vicinanza della morte diventi più evidente con il passare degli anni e con il confronto continuo con l'assenza. Ma più della morte in sé, ciò che turba l'attore è ciò che resta, soprattutto la consapevolezza dei legami indissolubili che si creano nel corso della vita. “Soprattutto lasciando chi vive in simbiosi con te”, confessa, rivelando la difficoltà di accettare la separazione e il dolore che ne consegue. La sua vita, prosegue Orlando, si è incrociata con un “essere umano meraviglioso”, sua moglie, che con la sua forza e la sua capacità di controllo, lo ha aiutato ad affrontare la vita con intensità e senza perdere la bussola. Questo legame profondo e duraturo è diventato un punto di riferimento fondamentale, un sostegno emotivo e un esempio di equilibrio.\Nonostante le riflessioni sulla fine, il lavoro rimane al centro della sua esistenza. “Vivo divorato dalla passione per il mio mestiere”, sottolinea Orlando, quasi a volere ridimensionare tutto il resto. Il teatro, in particolare, rappresenta per lui uno spazio in cui misurarsi e trovare un equilibrio, anche attraverso la complessità di un autore come Luigi Pirandello, capace di tenere insieme diversi livelli di lettura. Il palcoscenico, con le sue sfide e le sue soddisfazioni, diventa così un rifugio e un'occasione per continuare a esprimere la sua creatività. Al centro della sua vita, spiega Orlando, c’è sempre stato un forte bisogno di controllo, nato dalla paura di perdersi, che si è poi attenuato grazie all'incontro con sua moglie. Parlando del futuro, e del film in uscita a maggio in cui l'ibernazione è vista come possibile via di fuga dalla morte, l'attore si mostra scettico. L'idea di risvegliarsi in un mondo estraneo lo angoscia, preferendo una vecchiaia attiva e stimolante, come quella di Anthony Hopkins. “È un desiderio puerile, ma mi fa andare avanti”, conclude, rivelando una speranza di poter continuare a recitare a lungo, senza dover dimostrare più niente a nessuno, godendo appieno della sua arte e del tempo che gli è concesso





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