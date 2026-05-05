Simeone ammette la sconfitta dell'Atletico Madrid: L'Arsenal è stato migliore e merita la finale di Champions League

Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha commentato la sconfitta contro l'Arsenal nella semifinale di Champions League, riconoscendo la superiorità dei Gunners e congratulandosi con loro. Nel frattempo, l'Arsenal si prepara a una finale storica, mentre in Serie A il Milan cerca di risollevarsi dalla crisi e l'Inter punta al mercato dopo lo Scudetto.

Dopo la sconfitta contro l' Arsenal nella semifinale di Champions League , il tecnico dell' Atletico Madrid , Diego Simeone, ha rilasciato dichiarazioni che riflettono la delusione ma anche la sportività della squadra.

Chi vince è sempre la squadra migliore. Hanno vinto loro e mi congratulo con loro. Certo, siamo tristi e arrabbiati, ma questo è il calcio. Il secondo tempo è stato buono.

Forse nel primo tempo abbiamo mostrato un po' troppo rispetto nei loro confronti e abbiamo avuto paura di giocare. Dopo è andata bene, ma non abbastanza per arrivare in finale. Peccato per noi, siamo dispiaciuti, ma è la vita. L'Arsenal è stato migliore ed è in finale.

Simeone ha anche parlato del suo portiere, Jan Oblak, che salterà la prima sfida a eliminazione diretta dopo 9 anni, lasciando spazio a Samir Musso. Inoltre, ha espresso il suo rammarico per la mancata qualificazione in finale, sottolineando che l'intero club e i tifosi dell'Atletico Madrid erano speranzosi di raggiungere questo traguardo. È stato un giocatore straordinario. Siamo tristi non solo per lui, ma anche per tutti i tifosi dell'Atletico.

Tutti speravano di raggiungere questa finale, ma non ci siamo riusciti, quindi è un momento difficile. Intanto, l'Arsenal si prepara alla finale di Champions League, un evento storico per il club. L'ultima volta che i Gunners hanno raggiunto la finale di questa competizione, Plutone era ancora considerato un pianeta e la console Nintendo Wii non esisteva. Un salto nel tempo che sottolinea quanto sia importante questo risultato per la squadra londinese.

Inoltre, il giovane talento dell'Arsenal, Lewis-Skelly, non avrà pressioni del passato in finale, visto che 20 anni fa non era neanche nato. Nel frattempo, in Serie A, il Milan sta attraversando un momento di crisi. Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, ha tenuto un discorso ai giocatori prima dell'allenamento, cercando di mantenere alto il morale della squadra. Anche il mercato estivo si sta riscaldando, con diverse trattative in corso.

L'agente di Romelu Lukaku ha rivelato che il giocatore ha avuto un incontro con Antonio Conte per discutere del suo futuro. Inoltre, il direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto, è al centro di un intreccio di trattative che coinvolge anche Napoli e Lazio. In Serie A, l'Inter è reduce dalla conquista dello Scudetto e ora punta al mercato, con particolare attenzione alla situazione di Alessandro Bastoni.

Van Basten, ex campione dell'AC Milan, ha espresso il suo disappunto per il declino del club rossonero, affermando che ora comanda l'Inter e non mi piace. Nel frattempo, la Juve Stabia è stata deferita alla Procura Federale per violazioni amministrative e rischia due punti di penalità nel prossimo campionato. Anche altre squadre di Serie C sono coinvolte in questa vicenda.

Sul fronte del calcio femminile, la Serie A Women ha visto la Roma conquistare il titolo tricolore, mentre il Sassuolo si è salvato dalla retrocessione. L'Inter, invece, si è piazzata al secondo posto. In Serie B, la Ternana ha subito un duro colpo con la rottura del legamento dell'attaccante Pirone, che potrebbe compromettere la corsa salvezza della squadra. Infine, l'imprenditore Rizzetta ha escluso l'ipotesi di un suo coinvolgimento nella Reggina, affermando di essere troppo legato al Campobasso.

Rosucci, ex giocatore della Juventus, ha invece espresso la sua fortuna di aver fatto del calcio il suo lavoro, definendo l'esperienza alla Juve qualcosa di grande





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