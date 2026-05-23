Simeone analizza la stagione dell'Atlético Madrid: crescita costante e obiettivi ambiziosi

Diego Simeone, tecnico dell'Atlético Madrid, ha analizzato la stagione del club, sottolineando la necessità di una crescita costante e l'obiettivo di chiudere il campionato al terzo posto. Ha espresso la speranza di fare una buona gara e di migliorare la difesa.

Il tecnico argentino Diego Simeone ha analizzato la stagione del suo Atlético Madrid, sottolineando la necessità di una crescita costante del club. Ha affermato che la ricerca del miglioramento esiste anno dopo anno e che la scorsa stagione, come questa, è stata difficile.

Simeone ha poi fissato l'obiettivo finale della stagione: chiudere il campionato nel miglior modo possibile. Ha espresso la speranza di fare una buona gara e finire al terzo posto. Ampio spazio anche ai singoli e alla gestione del gruppo, con un passaggio su Obed Vargas, descritto come un giovane in crescita. Simeone ha poi affrontato il tema della fatica della stagione, mostrando grande sintonia con le recenti parole di altri allenatori.

Ha letto ciò che è stato detto su Guardiola e si è identificato con lui. Ha spiegato che ogni tre giorni si parla con i giocatori per preparare le partite, per gli allenamenti, per la gestione del gruppo: tutto questo crea una sorta di meccanismo continuo che non si ferma mai. Simeone ha poi elogiato i colleghi, tra cui Ancelotti, Guardiola, Luis Enrique, Arteta, Iraola, Flick.

Ha espresso la sua ammirazione per Guardiola, affermando che è il migliore al mondo in questo momento. Ha poi riflettuto sul futuro del club e sulla possibile evoluzione tattica, sottolineando la necessità di crescere difensivamente. Simeone ha concluso la conferenza lucida e ambiziosa, tra autocritica e nuove sfide per un Atlético che vuole restare stabilmente ai vertici del calcio europeo





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Atletico Madrid Diego Simeone Crescita Campionato Difesa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Il manifesto xenofobo degli stragisti del Centro islamico di San Diego: “Siamo figli di Tarrant”Brenton Tarrant è il killer australiano che il 15 marzo 2019 uccise 51 fedeli islamici in due moschee di Christchurch

Read more »

Azpilicueta annuncia il ritiro dopo una carriera tra Chelsea, Atletico Madrid e Spagna e un palmares ricco di trofei: 'È il momento di iniziare una nuova fase'Il difensore spagnolo chiuderà la carriera dopo il Celta-Siviglia: vent’anni ai massimi livelli tra Chelsea, Atletico, Marsiglia e nazionale spagnola.

Read more »

Juve, l'Atletico brucia tutti per Bernardo Silva: a breve può arrivare la fumata biancaL'Atletico Madrid ha individuato in Bernardo Silva il profilo ideale per colmare il vuoto lasciato da Antoine Griezmann.

Read more »

Verso Torino-Juventus, La Stampa: 'Vlahovic e Simeone, il derby all’ultimo gol''Vlahovic e Simeone, il derby all’ultimo gol' scrive La Stampa in prima pagina quest'oggi.

Read more »