La SIMIT segnala l'abuso di antibiotici in Italia nel 2024, superando la media UE. Campagna 2026 per proteggere i bambini e contrastare la resistenza batterica.

La Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali ( SIMIT) ha lanciato un allarme urgente in occasione della Giornata europea degli antibiotici del 18 novembre, evidenziando come l'Italia continui a superare i livelli raccomandati di consumo di farmaci antimicrobici. Il consumo nazionale rimane circa il dieci percento superiore alla media europea, con una quota quasi quattro italiani su dieci che hanno ricevuto almeno una prescrizione antibiotica durante l'anno scorso. Questa situazione critica, unita alla gravità dell'antibiotico-resistenza che rappresenta circa un terzo dei decessi europei correlati, ha portato la SIMIT a definire una campagna specifica per il 2026 intitolata Prenditi cura dei tuoi bambini: usa gli antibiotici con saggezza. L'iniziativa mira a sensibilizzare genitori e caregiver sull'importanza di un uso razionale e scientificamente fondato di questi farmaci salvavita.

Impatto clinico e meccanismi di resistenza

L'antibiotico-resistenza si verifica quando i batteri sviluppano la capacità di sopravvivere all'azione di antibiotici che in precedenza erano efficaci. Quando questo accade, le infezioni possono diventare più difficili da curare, richiedere trattamenti più complessi e prolungare i ricoveri ospedalieri. Nei casi più gravi, le possibilità terapeutiche possono ridursi sensibilmente, lasciando i medici con poche opzioni disponibili. L'uso eccessivo o inappropriato degli antibiotici favorisce la selezione di ceppi batterici resistenti, rendendo ogni somministrazione non necessaria un rischio concreto per la salute collettiva. La prevenzione di questo fenomeno riguarda tutti i cittadini e non soltanto chi si trova già ad affrontare un'infezione grave.

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Errori comuni nell'uso pediatrico

Per il 2026, la SIMIT, guidata da professoressa di Malattie infettive presso l'AOU di Modena e membro del Comitato esecutivo del Gruppo SIMIT-AS, ha scelto di concentrarsi sulla tutela dell'infanzia. Nonostante la necessità di alcuni farmaci, molte delle infezioni più comuni dell'infanzia, come raffreddore, influenza e gran parte delle infezioni delle alte vie respiratorie, sono di origine virale e non richiedono antibiotici. Assumerli quando non servono non accelera la guarigione, può provocare effetti indesiderati e contribuisce alla selezione di batteri resistenti. I genitori e i caregiver devono affidarsi al pediatra, evitando assolutamente l'autoprescrizione, l'uso di avanzi di terapie precedenti e la condivisione degli antibiotici tra fratelli o amici.

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Dati epidemiologici e criticità ospedaliere

I dati relativi al 2024, coordinati dall'Istituto Superiore di Sanità, confermano che le percentuali di resistenza restano elevate per diversi batteri responsabili di infezioni anche gravi. In particolare, la resistenza alla vancomicina raggiunge circa il trenta cinque percento negli isolati batterici analizzati, sebbene queste cifre si riferiscano ai campioni survegliati e non alla popolazione generale. Alcuni indicatori hanno mostrato un miglioramento rispetto agli anni precedenti, ma i livelli di resistenza rimangono preoccupanti, soprattutto per i batteri coinvolti nelle infezioni correlate all'assistenza sanitaria. Gli ospedali partecipanti a questa rilevazione volontaria non sono automaticamente rappresentativi di tutte le strutture italiane, ma evidenziano disparità significative tra le aree geografiche.

Consumi nazionali e disparità strutturali

Nel 2024 in Italia sono state registrate ventidue virgola tre dosi giornaliere di antibiotici per mille abitanti, confermando il divario negativo rispetto al contesto europeo. Preoccupa inoltre il ricorso agli antibiotici ad ampio spettro, utilizzati in Italia circa il doppio rispetto alla media europea. Soltanto il cinquanta uno percento delle prescrizioni appartiene alla categoria Access, quella degli antibiotici da privilegiare secondo la classificazione dell'OMS, a fronte di un obiettivo del sessanta cinque percento. Gli antibiotici ad ampio spettro agiscono contro numerose specie batteriche e sono preziosi quando necessari, ma il loro impiego inappropriato può favorire la diffusione rapida delle resistenze. Solo circa la metà delle strutture partecipanti effettuava un monitoraggio attivo dell'adesione alle procedure di igiene delle mani e di isolamento da contatto. Inoltre, circa un ospedale su tre non disponeva di un gruppo specificamente dedicato all'antimicrobial stewardship, evidenziando carenze organizzative e di risorse dati microbiologici periodici.