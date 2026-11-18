L'artista Simona Ghizzoni presenta 'Isola', un progetto fotografico nato durante il lockdown che esplora la maternità tardiva e il ritorno alle origini sull'Appennino Reggiano.

Simona Ghizzoni, artista visiva italiana, ha presentato il suo nuovo progetto fotografico intitolato Isola, un'opera deeply personale nata durante il periodo di lockdown globale. La mostra esplora temi complessi quali la maternità arrivata tardivamente, il ritorno alle radici familiari sull' Appennino Reggiano e la trasformazione dell'identità femminile attraverso lo sguardo artistico. Ghizzoni racconta come questa esperienza creativa sia diventata un rifugio psicologico durante un momento storico segnato dalla paura e dall'isolamento.

Le origini del progetto Isola in Appennino

L'idea dietro Isola è emersa nel pieno della crisi pandemica, quando la percezione del mondo esterno appariva apocalittica e fonte di grande ansia per l'artista. In risposta a questo clima di incertezza, Simona Ghizzoni ha deciso di trasferirsi nella casa di campagna dei suoi nonni, situata sull'Appennino Reggiano. Questo luogo, che era stato il rifugio sicuro di sua madre in passato, è diventato il nuovo santuario personale dell'artista, permettendole di ricostruire un legame emotivo con le sue origini.

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La scelta di spostarsi in questa zona montuosa non è stata casuale, ma dettata dal bisogno urgente di trovare un ancoraggio emotivo. Simona Ghizzoni ha portato con sé il suo compagno, suo figlio di due anni e il gatto, creando una micro-comunità isolata dal resto della società. Disabitata da tempo, quella casa ha rappresentato per l'artista un punto di partenza per riflettere sulla sua storia familiare e sulle similitudini nascoste tra lei e sua madre, nonostante i conflitti passati.

La maternità come trasformazione fisica

Diventare madre ha avuto un impatto profondo sulla percezione che Simona Ghizzoni ha del suo corpo e della sua identità. L'artista descrive la gravidanza e l'allattamento come esperienze vissute in modo instinctivo e fisico, definendole un ritorno a una condizione quasi animale. Questo processo ha significato per lei un ricongiungimento con l'aspetto fisico dell'esistenza, superando la vecchia idea del corpo come semplice contenitore da controllare.

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La maternità è arrivata sorprendendo l'artista, che per gran parte della sua vita non si era immaginata come madre. Questo cambiamento ha imposto nuovi ritmi e responsabilità, obbligandola a trovare un tempo che rispettasse le esigenze di un bambino, di un uomo adulto e di un animale domestico. Per un'artista che per anni ha cercato la fuga e il controllo, questa nuova fase ha richiesto un impegno quotidiano e una renuncia al movimento veloce e dispersivo.

Confronto con il dolore e opere precedenti

Il lavoro di Simona Ghizzoni si inserisce in una tradizione artistica che indaga le ferite personali e sociali. Prima di Isola, l'artista aveva realizzato progetti su disturbi alimentari e mutilazioni genitali in tre Paesi africani, specificamente nel Somaliland, in Kenya e in Etiopia. Questi lavori nascevano dalla necessità di comprendere e affrontare la sofferenza, sia quella legata alle sue esperienze personali con l'anoressia, sia quelle di altre donne che hanno subito traumi fisici e psicologici.

Nel corso di queste indagini, Simona Ghizzoni ha imparato che la sofferenza non è una condizione permanente, ma uno stato temporaneo che tutti attraversano in diversi momenti dell'esistenza. Fotografare altre donne in fase di guarigione o di sofferenza le ha permesso di superare la paura di guardare nell'abisso, trasformando il dolore in un elemento integrante e comprensibile della vita umana.

Alleanze internazionali e impatti emotivi

Oltre alle ricerche introspettive, l'artista ha stretto forti alleanze con gruppi femminili in contesti di conflitto e marginalizzazione, come le donne Saharawi e le comunità di Gaza. Per Simona Ghizzoni, l'andare all'estero serve a ricaricarsi per poi tornare dentro di sé, ma il confronto con realtà internazionali severa e spesso tragica cambia inevitabilmente lo sguardo dell'artista. In alcuni casi, come nel Sahara Occidentale e a Gaza, il ritorno fisico non è stato possibile, lasciando un segno emotivo profondo.

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La sensibilità di Simona Ghizzoni verso le ingiustizie e gli abusi è evidente fin dalla sua infanzia, quando sveniva di fronte a scene di violenza o prevaricazione. Questo reagire fisico intenso ha portato sua madre a sottoporla a un elettroencefalogramma, rivelando come il cervello dell'artista andasse in stop (shutdown) in risposta a stimoli traumatici esterni, confermando la natura connettiva e empatica del suo approccio artistico.