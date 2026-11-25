Simona Ventura accusa Barbara D'Urso di non salutarla in trasmissione e ricorda il sostegno dato dopo la fine del rapporto con Mediaset. Patrizia Rossetti approva.

Simona Ventura torna a far discutere con un video condiviso sui suoi canali social, nel quale attacca la collega Barbara D'Urso. Il filmato è stato pubblicato martedì pomeriggio e riguarda il comportamento della conduttrice nei confronti di Simona Ventura in trasmissione, in particolare il fatto che D'Urso non la saluti in studio. Il caso si è rapidamente allargato alla sezione dei commenti, dove alcuni utenti hanno preso posizione a favore di Ventura.

Nel video, Simona Ventura rimprovera a Barbara D'Urso di non averle rivolto un saluto durante le trasmissioni televisive. Ventura ricorda anche di aver mostrato vicinanza a D'Urso dopo la fine del rapporto di quest'ultima con Mediaset, un passaggio che rappresenta il cuore della sua protesta pubblica.

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Il video di Simona Ventura contro Barbara D'Urso

Simona Ventura ha affidato a un video il proprio attacco contro Barbara D'Urso, rivolgendosi direttamente alla collega. Nel filmato, Ventura ricorda a D'Urso che è stata proprio lei a invitarla in trasmissione, chiedendole se se ne ricorda.

Nel prosieguo del messaggio, Ventura sottolinea che lei e i suoi colleghi non salvano vite e non operano a cuore aperto, ma riconosce di lavorare con fortuna nel principale show del sabato sera di Rai 1, con compensi definiti generosi. Ventura collega poi la questione alle polemiche su alcune sue domande, che definisce lecite, e le confronta con una battuta pronunciata da un giudice rivolta a una concorrente, facendo notare la differenza di trattamento che, a suo dire, ne deriva.

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Il messaggio si chiude con una frecciatina. Ventura afferma di salutare D'Urso con affetto, ma senza rancori, dopo aver precisato di non aver provocato la collega.

Le reazioni sui social e il sostegno di Patrizia Rossetti

Tra gli utenti che hanno commentato il video, Patrizia Rossetti ha espresso apertamente il proprio appoggio alle parole di Simona Ventura. Rossetti ha scritto che Ventura ha detto cose giuste e ha ricordato di aver difeso a sua volta Ventura quando è terminata la sua storia con Mediaset, senza ricevere alcun ringraziamento.

Il commento di Rossetti è uno dei pochi interventi di terzi riportati in relazione al caso. Nel materiale disponibile non compaiono ulteriori prese di posizione pubbliche di altri personaggi del mondo televisivo sul botta e risposta tra le due conduttrici.

Silenzio di Barbara D'Urso e prossimi sviluppi

Barbara D'Urso non ha ancora replicato pubblicamente alle parole di Simona Ventura. Al momento della pubblicazione della notizia, la conduttrice non ha commentato il video né le accuse rivolte nei suoi confronti.

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Il confronto tra le due conduttrici resta quindi aperto e unilaterale, con Simona Ventura che ha scelto il canale dei social per rendere pubblica la questione. Le dichiarazioni riportate sono tutte quelle presenti in questo filone della vicenda, e non sono state annunciate date o iniziative ulteriori da parte delle due protagoniste.