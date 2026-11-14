Simona Ventura chiarisce la tensione con Barbara D'Urso in Ballando con le Stelle

Simona Ventura spiega che non esisteva tensione con Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle, definendola una grande professionista e aprendo alla futura collaborazione.

Simona Ventura ha smentito ufficialmente le voci di una rivalry accesa con Barbara D'Urso durante la conduzione di Ballando con le Stelle, definendo la collega una grande professionista e attribuendo le tensioni a un malinteso.

La conduttrice ha rivelato che il suo ingresso nel programma di Milly Carlucci è stato inaspettato, avvenuto solo una settimana o dieci giorni prima dell'inizio. Il suo approccio è stato immediate, rispondendo al chiamata di Milly con la prontezza di un soldato che obbedisce al generale.

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La dinamica della conduttrice su Rai

Simona Ventura ha sottolineato di godersi la partecipazione perché la sua posizione le concede la libertà totale di esprimere qualsiasi pensiero le venga in mente, senza la costrizione di copioni scritti.

Questa indipendenza creativa ha permesso alla conduttrice di gestire la convivenza con Barbara D'Urso in modo spontaneo, anche quando le situazioni si sono fatte tese.

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Il commento sulla nota frase su Barbara D'Urso

Il punto di svolta nelle dichiarazioni di Simona Ventura riguarda il celebre intervento in cui ha definito Barbara D'Urso un po' gelosetta. La conduttrice ha ammesso che quella frase era stata pronunciatata senza alcuna intenzione di attaccare, poiché si aspettava che l'altra interprete facesse una risata.

Simona Ventura ha chiarito che la dinamica non era voluta e che non esisteva un conflitto personale preesistente, suggerendo che il tono del programma funziona anche attraverso queste sfumature di comportamento.

Opertura a future collaborazioni creative

La conduttrice non ha escluso la possibilità di lavorare nuovamente insieme alla collega, come avvenne in passato con Lorella Cuccarini e Heather Parisi in Nemicamatissima.

Sebbene l'esperienza con Nemicamatissima non fosse andata nel migliore dei modi, Simona Ventura ha dichiarato la sua apertura a qualsiasi proposta creativa e nuova, citando il suo entusiasmo e il rispetto professionale per la carriera televisiva di Barbara D'Urso.

La cronistoria delle tensioni e dei riavvicinamenti

Le voci di una rivalità tra le due star di Mediaset sono alimentate da decenni di cronache. Nel 2004, Barbara D'Urso superò gli ascolti di Simona Ventura durante il Grande Fratello e il Festival di Sanremo, segnando un momento di tensione professionale.

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La cronaca rosa ha poi raccontato presunte frequentazioni tra Barbara D'Urso e Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura, tra il 2008 e il 2013. Nel 2016, il ritorno di Simona Ventura in Mediaset evitò i salotti di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, sebbene la conduttrice sostenga di non essere mai stata invitata.

Episodi recenti e segnali di pace

Due anni dopo, durante la conduzione di Temptation Island Vip, i telespettatori notarono l'assenza di immagini di Barbara D'Urso durante un'intervista a Patrick Baldassari, alimentando polemiche sui social senza conferme ufficiali.

Un riavvicinamento è avvenuto nel 2021 quando Simona Ventura collaborò con Discovering Simo, utilizzando l'agenzia creativa di Emanuele Berardi, figlio di Barbara D'Urso. Nel 2023 le due conduttrici sono apparse insieme pubblicamente, con Simona Ventura che parlava di possibilità di pace.

Un cambio di prospettiva recente

Lo scorso anno, Barbara D'Urso ha raccontato che Simona Ventura è stata una delle poche colleghe a farsi viva durante il suo periodo difficile, lontano dalla televisione.

Questo gesto di vicinanza ha contribuito a migliorare il rapporto, rendendo ancora più curious le schermaglie recenti, che però Simona Ventura sembra intenzionata a ridimensionare ulteriormente, lasciando aperta la porta a una futura collaborazione televisiva.