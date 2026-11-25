Analisi del conflitto tra Simona Ventura e Barbara D'Urso su Ballando con le Stelle. Dalla critica su Pasquale La Rocca ai ricordi del passato.

Un nuovo capitolo teso si è aperto sul set di Ballando con le Stelle, il popolare programma di danza in onda su Rai 1. La conduttrice Simona Ventura, 61 anni, e la giurata Barbara D'Urso, 69 anni, sembrano ormai essere ai ferri corti dopo settimane di scambi aspri. Il conflitto è esploso nuovamente durante le puntate dirette, trasformando il quiz in uno scontro pubblico tra le due iconiche figure della televisione italiana.

Le frecciate in diretta sulla relazione con Pasquale

Tutto è cominciato già nella prima puntata del dance show, quando Simona Ventura ha lanciato una frecciata alla collega dopo l'esibizione di Pasquale La Rocca e Ornella Muti. La conduttrice ha chiesto direttamente a Barbara D'Urso se non fosse gelosa del ballerino, un riferimento chiaro al passato. In precedenza, infatti, Pasquale La Rocca aveva fatto coppia proprio con la D'Urso in un'edizione precedente del programma, creando un legame professionale che è tornato alla ribalta.

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Da quel momento iniziale, tra le due conduttrici non sono mancate stoccate e battibecchi fino all'ultima diretta. Simona Ventura ha posto una domanda senza ottenere risposta da La Rocca, rivolgendosi poi direttamente alla collega sul terreno che lei stessa ha definito congeniale a Barbara D'Urso. La Ventura ha spiegato di fare fatica a riconoscerla, notando che non salutava nessuno, e ha sottolineato che questi sono affari privati della giurata.

Il recupero di un favore dimenticato nel passato

Il cuore del diverbio risale a diversi anni fa, quando Barbara D'Urso attraversava un periodo difficile dal punto di vista lavorativo. Simona Ventura ha ricordato che due o tre anni fa, quando la collega veniva trattata come un'appestata e tutti erano spariti, era venuta a casa loro. La Ventura ha chiarito che sono stati loro a invitare Barbara a mangiare insieme e a stare insieme, offrendole supporto in quel momento di difficoltà.

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Inoltre, Simona Ventura e suo marito Giovanni hanno consigliato a Barbara D'Urso di partecipare a Ballando con le Stelle come concorrente, non come giurata. La conduttrice ha chiesto alla collega se ricordava quel gesto di amicizia professionale, sottolineando il disprezzo per chi sembra aver dimenticato un sostegno ricevuto in un momento di bisogno. Queste parole aggiungono un nuovo tassello al rapporto che, almeno pubblicamente, sembra essersi incrinato ulteriormente.

Le radici del conflitto: ascolti e storie personali

Le ragioni dei dissapori potrebbero affondare le radici in episodi storici risalenti al 2004. Barbara D'Urso, allora alla guida della quarta edizione del Grande Fratello, riuscì a superare negli ascolti Simona Ventura, impegnata con la terza serata del Festival di Sanremo. Quel Festival fu un'edizione particolarmente complicata a causa del boicottaggio delle case discografiche, un fattore che potrebbe aver influito sulla percezione di quel confronto televisivo.

Qualche anno dopo, tra il 2008 e il 2013, a far parlare fu il presunto flirt tra Barbara D'Urso e Stefano Bettarini. Lui era l'ex marito di Simona Ventura, e questa indiscrezione finì per alimentare le voci sulle possibili tensioni tra le due colleghe. La Ventura aveva già commentato l'accaduto in passato, definendo Barbara come una delle poche in Italia a fare raccolta differenziata tra i suoi ex, un'affermazione sarcastica che ha alimentato il dialogo pubblico.

Evoluzione dei rapporti e future prospettive

Nel 2016, con il ritorno di Simona Ventura a Mediaset, un altro dettaglio non passò inosservato. Simona non frequentava i salotti di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, programmi storici condotti da Barbara D'Urso. La Ventura ha spiegato di non essere mai stata invitata a questi programmi, dichiarando di credere che Barbara avesse un grosso problema con le donne e di non voler stare dietro a lei.

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Negli anni, però, non sono mancati momenti di vicinanza e riappacificazione. Nel 2021, le due si sono ritrovate a collaborare indirettamente per Discovering Simo, un progetto di Real Time. Inoltre, nel 2023, le due si sono mostrate insieme, lasciando pensare che i rapporti si fossero finalmente distesi. Barbara D'Urso aveva anche raccontato al Corriere della Sera di aver trovato in Simona una delle poche colleghe che le era stata accanto dopo l'allontanamento da Mediaset.

Oggi, però, i rapporti sono di nuovo tesi e il pubblico attende le prossime mosse. Resta la curiosità di capire se Barbara D'Urso deciderà di rispondere pubblicamente alle parole di Simona Ventura o se sceglierà la strada del silenzio. Il futuro del loro rapporto professionale rimane incerto, ma l'attenzione mediatica su questo scontro non accenna a diminuire.