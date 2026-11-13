Simona Ventura e il cyberbullismo della figlia Caterina: la dura reazione

Simona Ventura racconta l'episodio di cyberbullismo subito dalla figlia Caterina e la sua immediata reazione contro i bulli a scuola per proteggerla.

Simona Ventura ha dedicato uno spazio di profonda sincerità al fenomeno del cyberbullismo durante la sua recente apparizione all'interno di PoretCast. Il podcast, condotto da Giacomo Poretti, è diventato la cornice narrativa in cui la conduttrice televisiva ha rivelato i dettagli di un'esperienza traumatica vissuta in prima persona dalla sua famiglia. L'argomento trattato tocca una fibra sensibile e attuale, portando alla luce le dinamiche di esclusione e persecuzione digitale che possono colpire anche i minori nelle aule scolastiche.

La dinamica del cyberbullismo ai danni di Caterina

L'episodio denunciato da Simona Ventura riguarda la figlia Caterina, che al momento dei fatti frequentava la scuola secondaria inferiore ed è oggi una giovane ventenne. La causa della persecuzione scaturì dalle attenzioni non ricambiate di un compagno di classe, il quale aveva nutrito una cotta per Caterina sin dalle elementari. Questo sentimento non corrisposto si trasformò in una condotta ostile finalizzata a isolarla e prenderla di mira attraverso gli strumenti digitali a disposizione degli studenti dell'epoca.

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Il gruppo di compagni, guidato e sovvenzionato emotivamente da quel singolo studente, decise di creare una chat parallela dedicata esclusivamente al pettegolezzo maligno e alle offese verso Caterina. La conduttrice ha chiarito che l'obiettivo era costruire un canale segreto dove coordinare le azioni di bullismo, utilizzando la tecnologia non per connettere, ma per escludere e ferire una compagna che non aveva mai mostrato interesse per il ragazzo in questione.

La reazione immediata di Simona Ventura alla scoperta

Non appena Simona Ventura ebbe notizia della situazione, la sua reazione fu istintiva e fulminea, muovendosi con la determinazione tipica di una madre pronta a difendere la propria progenie. La conduttrice ha affermato di aver scoperto l'esistenza della chat parallela attraverso la chat di classe ufficiale, un canale apparentemente legittimo che nascondeva dietro di sé un'organizzazione perversa di prevaricazione. La consapevolezza del danno subito dalla figlia innescò in lei un meccanismo di protezione immediata e senza precedenti.

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Simona Ventura ha specificato che nell'arco di una sola mezz'ora dalla scoperta della verità, aveva già intrapreso una serie di azioni concrete per fermare il fenomeno. Chiamò immediatamente la direzione scolastica per denunciare i fatti e contattò tutte le madri degli studenti coinvolti, approfittando dei rapporti personali che aveva sviluppato nel tempo con le famiglie della classe. La sua azione coordinata creò un caos gestionale intenzionale, volto a smantellare la rete di complicità silenziosa che permetteva ai bulli di agire indisturbati.

L'affronto frontale: le minacce e la presenza fisica a scuola

La strategia di Simona Ventura non si limitò alle telefonate, ma prevedeva un confronto fisico e diretto con i giovani persecutori. Il giorno seguente all'insorgenza della situazione, la conduttrice si recò personalmente davanti all'edificio scolastico per attendere gli studenti coinvolti. La sua presenza intimidatoria fu tale che i ragazzi, riconoscendo la madre della vittima e la sua rabbia legittima, rimasero letteralmente sbigottiti e persero i colori in volto davanti alla fermezza mostrata.

Simona Ventura non usò mezzi termini nel comunicare la propria posizione, dichiarando apertamente che avrebbe potuto "ucciderli" di rabbia per la sofferenza inflitta a Caterina. La conduttrice ha giustificato questa durezza estrema con la necessità di educare i giovani al rispetto, sottolineando come i ragazzi di dodici, tredici o quattordici anni non abbiano ancora una percezione chiara delle conseguenze delle loro azioni online. A quel tempo, il web era ancora uno spazio poco compreso, a differenza della generazione odierna più nativa digitale.

Il contesto familiare e la figura protettiva di Simona Ventura

La difesa accanita della figlia si inserisce nel contesto più ampio della struttura familiare di Simona Ventura, costruita con il suo ex marito, l'ex calciatore Stefano Bettarini. Dalla relazione con Bettarini sono nati Niccolò, primogenito oggi ventottenne, e Giacomo, secondo figlio ventiseienne dal carattere più riservato. Questa parte della famiglia rappresenta i "pilastri" iniziali su cui si è basata la vita privata della conduttrice, prima dell'arrivo di Caterina.

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Caterina, entrata inizialmente nel nucleo familiare in affido e successivamente adottata ufficialmente nel 2014, è diventata la terza figlia amatissima di Simona Ventura. Le diverse storie dei tre figli si sono intrecciate in un legame solido, dimostrato dalla capacità di Ventura di custodire la famiglia come un porto sicuro. Anche attraverso la separazione da Bettarini, la conduttrice ha mantenuto una presenza costante, trasformando la minaccia esterna in un'ulteriore ragione per rafforzare l'unità e la protezione interna del gruppo familiare.