Simona Ventura accusa Barbara D'Urso di ignorarla sui social e ricorda quando l'ha aiutata, respingendo le critiche sul show di Rai 1.

Simona Ventura ha intrapreso una diretta battaglia mediatica contro la collega Barbara D'Urso, utilizzando i propri canali social per lanciare messaggi pungenti. La conduttrice ha giustificato il suo intervento affermando che l'ha scelta perché, in ambito televisivo, Barbara non la saluta nemmeno.

Con una videolettera pubblicata online, Simona Ventura ha ricordato come lei e suo marito Giovanni Terzi abbiano invitato Barbara a casa propria durante un periodo di difficoltà professionale. Mentre molte persone si erano allontanate da lei, la coppia l'ha consigliata di partecipare a Ballando con le Stelle, seguendo l'esito positivo della loro esperienza.

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Memorie del passato e invito fallito

La conduttrice ha sottolineato quanto sia importante ricordare questi gesti di amicizia lontani dai riflettori. Ha specificato che l'invito a cena e il suggerimento professionale sono stati fatti con genuina disponibilità, chiedendosi se Barbara li abbia dimenticati o se li stia ignorando volontariamente.

Reazioni a Ballando con le Stelle

Simona Ventura ha difeso la sua condotta durante il programma televisivo di Rai 1, condotto da Milly Carlucci. Ha chiarito che le sue domande non erano intenzionalmente provocatorie, ma parte del normale svolgimento del show. Ha sottolineato che i conduttori non salvano vite umane, ma lavorano in un grande spettacolo retribuito generosamente.

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Ha poi contrastato la reazione alle sue battute con quelle di un giudice che ha fatto riferimento a un tutore. Ha messo in dubbio la coerenza del pubblico nel considerare intollerabili le sue domande, pur accettando le battute dello staff legale del programma. Questa differenza di trattamento è stata al centro della sua critica.

Prove di buon vicinato e chiusura

Per dimostrare di non nutrire rancori pregressi, Simona Ventura ha mostrato un video della sua partecipazione a Tv Talk. Due settimane prima delle polemiche, aveva definito Barbara D'Urso una grande professionista della televisione, mostrando disponibilità a una futura collaborazione professionale.

Ha infine rivolto un messaggio finale ai sostenitori di Barbara, definendo le tempeste sui social come elementi che la divertono e la rendono più forte. Il suo addio ha utilizzato una variazione di una frase celebre di Barbara, augurando cuore e assenza di rancori, chiudendo così la disputa pubblica.