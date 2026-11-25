Simona Ventura lancia un video diretto a Barbara D'Urso su Ballando con le Stelle. La conduttrice Rai 1 contesta i silenzi e le polemiche, proponendo una collaborazione.

Simona Ventura ha intensificato il conflitto pubblico con Barbara D'Urso in occasione della trasmissione Ballando con le Stelle. La conduttrice ha pubblicato un video sui social network, indirizzato specificamente alla collega di Rai 1, per chiarire la propria posizione sullo scontro in corso.

Ventura lancia video diretto a D'Urso

La conduttrice ha deciso di passare dalle polemiche velate ai fatti concreti, utilizzando i social come palcoscenico principale per il suo messaggio. Il video inizia con il saluto "Videino" e si conclude con lo slogan "Col cuore", tipico della D'Urso. Ventura dichiara di aver scelto questo canale perché in studio la collega non la saluta nemmeno, definendo la situazione come un'afflizione personale nel riconoscerla.

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La Ventura richiama episodi passati, risalenti a due o tre anni fa, quando la D'Urso era stata marginalizzata in altre trasmissioni. In quel frangente, la Ventura e il marito Giovanni Ciampi l'avevano ospitata e consigliata di partecipare a Ballando con le Stelle come concorrente. Questo dettaglio viene usato per evidenziare una presunta mancanza di riconoscenza da parte dell'avversaria.

Ridimensionamento ruoli e critiche al cast

Ventura sottolinea come lo staff di Ballando non si occupi di salvare vite o effettuare interventi medici, ma di intrattenere il pubblico nel più grande show del sabato sera su Rai 1. Evidenzia la retribuzione adeguata e il lavoro svolto su richiesta di Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis per divertire gli spettatori.

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La conduttrice contesta anche le critiche ricevute per le sue domande, in particolare quella rivolta al maestro Pasquale La Rocca sui rapporti tesi con la D'Urso. Fa inoltre un paragone con un episodio avvenuto con Ornella Muti, chiedendo se una battuta su un tutore possa essere considerata solo spirito comico. La Ventura ribadisce di essere disponibile al dialogo, citando i suoi interventi su Tv Talk.

Proposta di collaborazione con D'Urso

Nonostante le polemiche, Simona Ventura propone alla collega una collaborazione professionale. Definisce la D'Urso una grande professionista della televisione e suggerisce di lavorare insieme come "nemica amatissima". Questa offerta è stata accompagnata dall'affermazione di essere aperta a qualsiasi proposta creativa e nuova, mantenendo un entusiasmo rinnovato per la trasmissione.

La conduttrice prevede che la D'Urso non replicherà direttamente, ma mobiliterà la propria base di fan per difendersi. Ventura dichiara di non temere le tempeste sui social network, definendole un tempo perso che invece la rendono più forte. Il messaggio si chiude senza rancore, ribadendo il rispetto professionale verso la collega.

Incontro al evento Jovanotti

Quanto tempo dopo i due volti della televisione si sono trovate nello stesso luogo per la presentazione del film di Jovanotti. Erano entrambe presenti in platea, ma non sedute vicine. Nonostante la stessa presenza fisica, non vi sono state interazioni dirette visibili, confermando la distanza emotiva descritta nel video. Questa circostanza evidenzia la complessità del rapporto tra le due conduttrici nel panorama televisivo italiano.