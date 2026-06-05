Simona Ventura: 'Speriamo che questa sia la volta buona per Belén'

Simona Ventura si è lasciata andare a una sorta di flusso di coscienza in cui fa alcune importanti rivelazioni su Belén Rodriguez, la showgirl argentina di cui tanto si è parlato ultimamente per via delle sue delicatissime vicissitudini di salute.

Simona Ventura si lascia andare a una sorta di flusso di coscienza in cui fa alcune importanti rivelazioni su Belén Rodriguez , la showgirl argentina di cui tanto si è parlato ultimamente per via delle sue delicatissime vicissitudini di salute.

Ventura - 61 anni, volto di punta prima della Rai, poi di Mediaset - si è lasciata andare a una sorta di flusso di coscienza in cui ha fatto alcune importanti rivelazioni su Belén: dal permesso di soggiorno al rapporto (evidentemente difficile) con l'ex Marco Borriello. La crisi di Belen e il ruolo di Stefano De Martino: 'Veglia su di lei insieme all'ex cognata Cecilia'. Il gesto dei genitori.

'Il mio fidanzato mi mette le valigie fuori ogni due per tre e io non so dove andare', le parole di Belén. 'Lei ha sempre seguito il suo istinto, e sì, a volte si tratta proprio di un dirupo', risponde Ventura. 'È sempre stata una ragazza a cui voglio un bene enorme', le dolci parole dell'ex conduttrice dell'Isola dei Famosi. 'Speriamo che questa sia la volta buona per Belén', conclude Ventura





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