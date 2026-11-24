La polemica tra Simona Ventura e Barbara D'Urso esplode sui social. La conduttrice critica il comportamento della collega nello show di Raiuno, in un video diretto.

La polemica tra le due conduttrici più amate della televisione italiana è approdata ufficialmente sui social network, rompendo il silenzio che regnava dietro le quinte di Ballando con le stelle. Simona Ventura ha pubblicato un video diretto alla collega Barbara D'Urso, denunciando la mancanza di saluti e di cordialità all'interno del set di Raiuno. Questo atto di accusa trasmette un clima di tensione evidente, trasformando il programma di intrattenimento serale in una vetrina di un conflitto personale mai sopito.

Il video di Ventura e le accuse di indifferenza

Il video inizia con un attacco frontale, con Ventura che afferma di essere scesa nel mondo dei social proprio perché, come sostiene, in trasmissione la collega non la saluta nemmeno. La conduttrice, che in questa edizione affianca Francesca Fialdini nell'assegnazione del tesoretto, ha deciso di rendere pubblico il malcontento, sfidando direttamente Barbara D'Urso attraverso le piattaforme web. La frase d'apertura, che chiede scusa per essere entrata nel terreno virtuale della concorrente, prepara il terreno per una serie di domande pungenti che mirano a smascherare quello che Ventura definisce un gelo reciproco.

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Simona Ventura dichiara esplicitamente di fare fatica a riconoscere la persona che ha di fronte, sottolineando come il comportamento attuale di Barbara D'Urso risulti distante da ciò che era noto in passato. La conduttrice ricorda come, qualche anno fa, la collega fosse trattata come una persona evitata, e come in quel frangente lei e il marito Giovanni Terzi l'avessero invitata nella loro casa. Quel gesto di vicinanza, secondo Ventura, viene ora dimenticato dalla sua amica, creando una frattura insanabile nel rapporto professionale e personale che le univa.

Il ricordo del passato e il ruolo nel programma

Nella sua replica video, Simona Ventura rievoca il momento in cui lei e Giovanni Terzi consigliarono a Barbara D'Urso di partecipare a Ballando con le stelle, uno show che per entrambi rappresentò un'esperienza positiva. La conduttrice precisa che il loro non è un lavoro di salvataggio di vite umane o di interventi chirurgici a cuore aperto, ma un impegno nell'intrattenimento. Loro lavorano nel più grande show del sabato sera di Raiuno, stipendiati generosamente e chiamate dalla direzione, composta da Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis, per divertire il pubblico.

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Ventura mette in luce la differenza tra il peso del loro lavoro e le aspettative di gratitudine o rispetto che potrebbero essere impliciti. Il messaggio è chiaro: la loro presenza è frutto di una scelta professionale di rete, non di un obbligo morale personale verso singoli colleghi. Questa distinzione tra sfera privata e sfera lavorativa sembra essere il punto centrale della controversia, poiché D'Urso non risponde alle sfide poste sulla sua amicizia passata, concentrandosi solo sul ruolo televisivo.

Le domande provocatorie e le battute sui giudici

La conduttrice non si limita a lamentare l'assenza di saluti, ma contesta anche le dinamiche di comportamento sul set, chiedendo se le sue domande siano intollerabili provocazioni. Un punto specifico riguarda l'interrogativo posto al maestro Pasquale La Rocca, il quale non ha risposto, sui motivi che potrebbero legare i rapporti tesi con Barbara D'Urso al rifiuto del ballerino di partecipare allo spettacolo della conduttrice. Questo dettaglio rivela un livello di complessità negli equilibri del gruppo di lavoro.

Un altro esempio citato da Simona Ventura riguarda un'interazione tra Barbara D'Urso e la concorrente Ornella Muti, in cui la conduttrice avrebbe fatto una battuta definendo un giudice 'tutore'. Ventura usa questo episodio per mettere a confronto diversi stili di conduzione e di rispetto, chiedendo se certi commenti siano accettabili mentre altri no. La conduttrice conclude il suo discorso ribadendo che le 'shitstorm' generati dai fan non le infastidiscono, poiché agisce con cuore e senza rancore, invitando d'Urso a una risposta diretta invece che a una guerra tra fanbase.

Impatto mediatico e reazioni del pubblico

La pubblicazione di questo video ha avuto un impatto immediato, spostando l'attenzione dal merito dello spettacolo alle dinamiche personali delle conduttrici. Barbara D'Urso, fino a questo momento silente, si trova ora sotto i riflettori di una polemica che rischia di appannare i successi artistici del programma. La scelta di Ventura di utilizzare i social bypassa i canali ufficiali, rendendo la comunicazione diretta e potenzialmente più dannosa per l'immagine complessiva dello show.

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Le reazioni dei fan si dividono, con una parte che sostiene la conduttrice per la sua franchezza e un'altra che critica il modo in cui la disputa viene portata in pubblico. Questo scenario evidenzia come la televisione italiana sia sempre più influenzata dalle logiche dei social network, dove le polemiche personali diventano spesso più virali del contenuto televisivo stesso. La situazione rimane tesa in attesa di una possibile reazione ufficiale o di una pacificazione backstage che finora non si è vista.