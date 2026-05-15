Simone Ashley, in abito Alexander McQueen, attrice al Festival di Cannes 2026

Simone Ashley, attrice e modella, è stata vista al Festival di Cannes 2026 in una delle sue performance più memorabili. L'attrice indossava un abito d'archivio Alexander McQueen della collezione autunno-inverno 2005, con un styling curato da Rebecca Corbin-Murray. Il vestito, di colore rosso vermiglio intenso e cinematografico, aveva una silhouette a sirena e un maxi strascico plissettato, richiamando il glamour scultoreo della Old Hollywood. La scelta di colori e materiali rendeva il look vintage e bon ton, mentre la fluidità del movimento e la morbidezza della gonna aggiungevano un tocco contemporaneo. Durante la serata, Simone Ashley ha optato per un look più destrutturato e contemporaneo, indossando un mini dress composto da bralette bianche a vista e overlay stampato con orlo in pizzo, abbinato a sandali-décolleté con allacciatura alla caviglia. Un'estetica rilassata e chic in chiave romantica.

Simone Ashley , attrice e modella, è stata vista al Festival di Cannes 2026 in una delle sue performance più memorabili. L'attrice indossava un abito d'archivio Alexander McQueen della collezione autunno-inverno 2005, con un styling curato da Rebecca Corbin-Murray.

Il vestito, di colore rosso vermiglio intenso e cinematografico, aveva una silhouette a sirena e un maxi strascico plissettato, richiamando il glamour scultoreo della Old Hollywood. La scelta di colori e materiali rendeva il look vintage e bon ton, mentre la fluidità del movimento e la morbidezza della gonna aggiungevano un tocco contemporaneo. La scelta di gioielli a goccia e orecchini coordinati completavano la preziosa parure haute joaillerie.

Durante la serata, Simone Ashley ha optato per un look più destrutturato e contemporaneo, indossando un mini dress composto da bralette bianche a vista e overlay stampato con orlo in pizzo, abbinato a sandali-décolleté con allacciatura alla caviglia. Un'estetica rilassata e chic in chiave romantica





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