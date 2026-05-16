Simone Bolelli e Andrea Vavassori si aggiudicano la finale degli Internazionali d'Italia

La coppia italiana vince la finale degli Internazionali d'Italia battendo al super tie break il duo britannico-statunitense Harrison-Skupski.

Marco Calabresi Per la prima volta Simone Bolelli e Andrea Vavassori centrano la finale al Foro Italico: nella semifinale degli Internazionali d'Italia battono al super tie break il duo britannico-statunitense Harrison-Skupski .

Erano addirittura 66 che non ci arrivava una coppia.come Omar Camporese (1991, giocò con Goran Ivanisevic) ma anche come Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, che nel 1960 vinsero un titolo condiviso con Roy Emerson e Neale Fraser in una finale sospesa per oscurità e mai più ripresa. Una vittoria straordinaria in rimonta, quella di Bolelli e Vavassori, che al match tiebreak hanno battuto 7-6 3-6 10-6 l'americano Christian Harrison e il britannico Neal Skupski, in un Centrale già pieno aspettando Sinner e che ha trascinato la coppia italiana soprattutto nel secondo set, quando un break subito nel secondo game era stato determinante per portare la partita al tiebreak decisivo.

Se nel primo set la pioggia era stata leggera, nel secondo l'intensità è aumentata tanto da costringere il giudice di sedia a fermare più volte il gioco. I quattro protagonisti non sono però mai tornati negli spogliatoi. Il primo strappo al match tiebreak è arrivato sul 4-3 con un errore nel diritto di Skupski, ma poco dopo anche Vavassori ne ha commesso uno (4-4).

Wave ha piazzato una grande risposta (6-5), Bolelli ha servito un ace fondamentale (8-5), con un doppio fallo di Skupski che ha dato quattro match point alla coppia italiana, e con un rovescio a rete ha fatto alzare al cielo le braccia di Andrea e Simone, che l'ultimo Masters 1000 lo hanno vinto a Miami dedicandolo al papà di Bolelli gravemente malato e che avrebbe perso la vita pochi giorni dopo. Tra Bolelli e Vavassori e il titolo, nella finale in programma domani non prima delle 14, ci saranno lo spagnolo, teste di serie numero 2, che nell'altra semifinale hanno battuto al match tiebreak Austin Krajicek e il croato Nikola Mektic





Corriere / 🏆 2. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Internazionali D'italia Simone Bolelli Andrea Vavassori Harrison-Skupski Match Tie Break Finale Croatia Spain Miami Finale Sospesa Per Oscurità Finale Mai Più Ripresa Ottavi Di Finale Centrare La Finale Vincere Il Titolo Match Tie Break Finale Degli Internazionali D'italia Centrare La Finale Vincere Il Titolo Match Tie Break Finale Degli Internazionali D'italia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Internazionali BNL d'Italia, il programma di oggi: partite e orariTennis, Internazionali d'Italia dal 5 maggio live su Sky

Read more »

Sinner e Darderi oggi a caccia della finale degli Internazionali d'Italia: Jannik indomabile, Luciano esaustoL'italo-argentino ieri ha pensato solo a riposare, il numero 1 è sempre attento ai dettagli: chiede ai genitori di sedersi sempre nello stesso posto. Medvedev e Ruud gli ostacoli verso il derby in finale

Read more »

Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio agli Internazionali d'Italia: battuti Heliovaara/PattenIl doppio azzurro, che in stagione ha vinto i tornei di Rotterdam e Madrid, oggi ha superato i n. 1 del torneo il finlandese Harri Heliovaara e l'inglese Henry Patten, 7-5 7-6 (4)

Read more »

Sinner contro Medvedev: la semifinale degli Internazionali BNL d'Italia 2026 rinviata per pioggiaLa partita fra l'altoatesino e il russo giunta al terzo set è stata prima sospesa e successivamente riprogrammata a causa del maltempo che ha colpito il Foro Italico

Read more »