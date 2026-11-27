L'influente Simone Carabella riceve il foglio di via dalla Questura di Roma per aver disturbato la preghiera islamica a Civitavecchia. Dettagli e reazioni.

Simone Carabella, noto personaggio dei social media e influencer, ha ricevuto un provvedimento ufficiale di espulsione dal Comune di Civitavecchia. Il Questore della provincia di Roma ha disposto il divieto di soggiorno per una durata di un anno, specificando che il soggetto non potrà entrare nel territorio comunale durante questo periodo. La misura è stata emanata in risposta a eventi verificatisi in un centro di preghiera islamico, luogo di culto frequentato da fedeli musulmani.

Dettagli sull'episodio nel centro di culto

Il provvedimento è scaturito da una condotta ritenuta altamente provocatoria nei confronti della comunità religiosa presente. Durante la permanenza nell'area di preghiera, Carabella ha consumato della mortadella, alimento incompatibile con le norme alimentari islamiche, determinando un'interruzione del momento di raccoglimento spirituale. L'atto non si è limitato al consumo, ma ha incluso comportamenti volti a suscitare scherno tra i fedeli, configurandosi come un'azione di disturbo grave dell'ordine pubblico religioso.

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Le riprese social e l'oscuramento dei volti

La gravità della situazione è stata amplificata dalla diffusione immediata di contenuti sui social network. L'influencer ha pubblicato in diretta le immagini dell'accaduto, mostrando i dettagli dell'evento in corso. In particolare, ha documentato la presenza di alcuni fedeli, oscurando i loro volti mediante la sovrapposizione di immagini suine. Questa scelta grafica è stata interpretata dalle autorità come un'intenzione deliberata di offendere la fede musulmana e di accentuare il messaggio provocatorio rivolto alla comunità.

Intervento della Digos e segnalazione giudiziaria

La Questura capitolina, attraverso i suoi reparti specialistici Digos, ha avviato un'indagine approfondita per documentare le responsabilità legali dell'episodio. Al termine degli accertamenti, il caso è stato segnalato all'Autorità giudiziaria competente per le dovute valutazioni di natura penale. Oltre al singolo episodio di Civitavecchia, le autorità stanno vagliando ulteriori fatti analoghi verificatisi nel territorio della provincia di Roma, suggerendo una serie di azioni simili attive nella zona.

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La reazione di Simone Carabella

Di fronte al provvedimento, Simone Carabella ha reagito pubblicamente con un video diffuso sui suoi canali digitali. Egli ha dichiarato che, nonostante la possibilità di essere mandato in esilio come Napoleone sull'isola di Sant'Elena, non si fermerà. L'influencer ha affermato di avere la coscienza pulita e di aver agito sempre in conformità alla legge italiana, sottolineando la propria fedeltà allo Stato rispetto a eventuali normative religiose imposte da altri soggetti.

Contenuto del foglio di via e prospettive future

Il documento ufficiale illustrato da Carabella conferma il divieto di accesso a Civitavecchia per dodici mesi. Nel video, l'influente cita esplicitamente le motivazioni della decisione: il consumo di mortadella in quella che definisce una moschea abusiva e l'esecuzione dell'inno nazionale italiano. Pur sottolineando la natura limitativa della misura, Carabella ha espresso la sua intenzione di affrontare la situazione con leggerezza, ribadendo la propria fermezza politica e personale di fronte alle critiche ricevute.