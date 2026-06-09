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Simone Margagliotti, l'amore è ancora vivo per Sonia Barrile

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Simone Margagliotti, l'amore è ancora vivo per Sonia Barrile
Simone MargagliottiSonia BarrileTemptation Island
📆6/9/2026 5:41 PM
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Dopo l'esperienza su Temptation Island, Simone e Sonia hanno deciso di prendere le distanze e di mettere da parte le difficoltà. La gravidanza di Sonia è stata un momento difficile per entrambi, ma alla fine è nato il figlio e i due si sono impegnati a fare funzionare la loro famiglia.

Simone Margagliotti , dopo essere diventato padre, torna a parlare del suo rapporto con Sonia Barrile , madre di suo figlio e sua ex compagna. La loro relazione è naufragata dopo l'esperienza su Temptation Island , durante la quale Simone aveva tradito Sonia.

La palestra di Margagliotti era anche gravata da un problema più serio, ovvero la gravidanza della compagna. Una situazione difficile da superare, specialmente dopo aver scoperto di essere in attesa di un bambino. Dopo la nascita del figlio, Margagliotti ha dichiarato che l'unica cosa che vuole è essere una famiglia a tutti gli effetti, non solo per il bene del figlio. È sempre stato presente durante la gravidanza e dopo il parto

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Simone Margagliotti Sonia Barrile Temptation Island Gravidanza Famiglia

 

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