Il congresso Anci evidenzia la crisi delle risorse comunali per la sicurezza urbana. Tra i relatori Vito Leccese e Daniele Silvetti, si chiede una strategia integrata.

I temi della sicurezza urbana e della mobilità sostenibile hanno dominato i lavori del congresso nazionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, delineando uno scenario complesso per gli amministratori locali. Durante un panel moderato dal giornalista Gianni Trovati del Sole 24 Ore, si è sottolineata la crescente difficoltà dei comuni nel gestire responsabilità istituzionali in aumento a fronte di risorse finanziarie sempre più strette, con una richiesta esplicita di una strategia integrata e di una definizione più netta delle competenze tra i diversi livelli di governo.

Vito Leccese chiede Sistema di Sicurezza Integrata

Vito Leccese, sindaco di Bari e delegato Anci alla sicurezza e alla polizia locale, ha posto al centro del dibattito la necessità urgente di un sistema di sicurezza integrato. Ha evidenziato come il sindaco sia ormai rimasto l'unica istituzione di prossimità e di vicinato, ricevendo domande dai cittadini per qualsiasi tipo di richiesta, indipendentemente dalle competenze specifiche assegnate all'ente comunale. Leccese ha ricordato che i corpi di polizia locale hanno subito una riduzione del venti percento della forza lavoro dal 2009 a oggi, mentre la riforma attesa da quarant'anni difficilmente sarà completata nei restanti sei o sette mesi di legislatura.

Also read Acea all'assemblea Anci di Verona: in mostra le soluzioni per la transizione idrica

Il sindaco di Bari ha inoltre sottolineato le disparità nel trattamento previdenziale e assicurativo rispetto alle polizie statali, affermando che attualmente mancano le risorse per effettuare gli investimenti necessari oltre l'anno in corso, con l'auspicio di attivare politiche strutturali future che rispondano alle esigenze della cittadinanza.

Daniele Silvetti: Sicurezza come Pianificazione Urbana

Daniele Silvetti, sindaco di Ancona e vicepresidente vicario Anci, ha allargato il perimetro della discussione, affermando che la sicurezza urbana è parte di una visione integrata che include anche la sicurezza sociale e ambientale. Ha spiegato come una corretta pianificazione urbana possa contribuire alla prevenzione del degrado e permettere il recupero di aree abbandonate, reintegrandole nella vita e nello sviluppo della città. Secondo Silvetti, questo approccio è fondamentale per garantire una maggiore vitalità e integrazione nei quartieri cittadini.

Advertisement

Mauro Guerra e Francesco Cannizzaro: Risorse e Mobilità

Mauro Guerra, sindaco di Tremezzina, presidente di Anci Lombardia e della commissione Finanza locale, ha sintetizzato la questione in tre elementi cruciali: risorse finanziarie, umane e tecnologiche. Ha ricordato che la spesa corrente dei comuni rappresenta solo il sei percento della spesa pubblica complessiva, a fronte di responsabilità dirette sulla quotidianità dei cittadini. Guerra ha sottolineato che la sicurezza è compito della Repubblica nel suo complesso e ha chiesto il potenziamento del trasporto pubblico locale, anche nelle aree interne, per contrastare lo spopolamento giovanile e ridurre l'uso dell'auto privata.

Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria, ha richiamato l'importanza di superare le contrapposizioni politiche, affermando che la sicurezza non ha colori o ideologie. Ha portato come esempio l'introduzione di una settimana di gratuità del trasporto pubblico nella sua città, che ha registrato circa seimila utenti aggiuntivi, dimostrando come il potenziamento della mobilità collettiva contribuisca positivamente alla sicurezza urbana.