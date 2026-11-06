Sindaco brasiliano smaschera negligenza ospedale, licenzia gestore

A Barreiros, Pernambuco, l'ispezione del sindaco Carlinhos da Pedreira ha rivelato medici inintimo e addormentati. L'ente gestore è stato licenziato per malasanità.

La gestione dell'ospedale municipale Jailton Messias de Albuquerque a Barreiros, nello stato brasiliano di Pernambuco, è stata completamente sovvertida dalla decisione improvvisa del sindaco Carlinhos da Pedreira. Durante la serata di mercoledì 4 novembre, il primo cittadino ha deciso di effettuare un controllo a sorpresa nelle strutture sanitarie locali, motivando il suo intervento con le crescenti lamentele della comunità sui ritardi nelle cure mediche.

Ispezione sorpresa rivela negligenza

Il sindaco Carlinhos da Pedreira non ha preavvisato il personale sanitario della sua presenza, presentandosi direttamente all'interno della struttura per verificare la veridicità delle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini. L'obiettivo era accertare se i tempi di attesa prolungati e i ritardi nell'assistenza fossero dovuti a inefficienze organizzative o a gravi irregolarità nel lavoro del personale medico e infermieristico.

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L'indagine condotta di persona dal sindaco ha portato alla luce comportamenti assolutamente incompatibili con la professionalità richiesta in un reparto ospedaliero. Durante l'ispezione, Carlinhos da Pedreira ha sorpreso un medico intento a mantenere atteggiamenti intimi con una collega durante l'orario di lavoro istituzionale. Questa scoperta rappresenta solo una parte del quadro di gravità riscontrato durante l'ispezione notturna.

Altre irregolarità e lamentele dei residenti

Oltre all'episodio di natura intima, gli operatori sanitari sono stati colti in altre gravi violazioni del regolamento interno. Diversi membri dello staff erano stati identificati mentre dormivano durante i loro turni di servizio, ignorando completamente i pazienti che aspettavano di essere visitati. Questa negligenza ha aggravato ulteriormente la situazione di emergenza sanitaria già percepita dalla popolazione locale.

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Le denunce presentate dai residenti di Barreiros hanno evidenziato attese eccessive per ricevere le cure mediche necessarie, senza che vi fossero ragioni apparenti o giustificazioni strutturali per spiegare questi disservizi. L'interazione tra il personale e le persone bisognose di assistenza appariva del tutto assente, con operatori che preferivano allontanarsi per momenti di intimità o riposo invece di dedicarsi ai loro doveri professionali.

Risoluzione contratto e nuova gestione

Le conseguenze delle irregolarità scoperte sono state immediate e severe da parte dell'amministrazione comunale di Barreiros. L'ente ha annunciato ufficialmente la risoluzione del contratto con l'Associação Beneficente João Paulo II, l'organizzazione che era stata incaricata della gestione e del funzionamento dell'ospedale municipale Jailton Messias de Albuquerque.

Il Comune ha stabilito che la struttura sanitaria passerà temporaneamente sotto la gestione diretta dell'amministrazione pubblica. Questa misura d'emergenza è stata adottata per garantire la continuità dei servizi essenziali e la protezione della salute dei cittadini durante la transizione.

La nuova gestione diretta sarà destinata a rimanere in vigore fino alla conclusione di una nuova procedura di gara. Tale concorso pubblico ha l'obiettivo fondamentale di individuare la nuova organizzazione alla quale affidare il servizio, assicurando standard di professionalità e rispetto degli orari di lavoro mai raggiunti in precedenza.