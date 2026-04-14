Sindaco di Monteviale si trasforma in allevatore per necessità: accudisce 11 mucche dopo il ricovero dell'agricoltore

Il sindaco di Monteviale, nel vicentino, si trova a gestire un'inaspettata emergenza: prendersi cura di 11 mucche a seguito del ricovero in ospedale dell'agricoltore proprietario. Un'azione dettata dalla legge, che obbliga il sindaco a intervenire in caso di abbandono o difficoltà degli animali. L'articolo esplora le sfide e le responsabilità che ne derivano.

A Monteviale , nel vicentino, il sindaco Claudio Celeghin si è ritrovato in una situazione inaspettata: dover prendersi cura di undici mucche. L'evento è scaturito dall'improvviso ricovero in ospedale dell'agricoltore proprietario, costringendo il primo cittadino a intervenire in base alla legge 157 dell'11 febbraio 1992, che stabilisce le responsabilità dei sindaci in materia di tutela della fauna selvatica e, in determinate circostanze, degli animali domestici abbandonati o in difficoltà.

La vicenda, riportata da Il Giornale di Vicenza, ha colto Celeghin di sorpresa, soprattutto quando ha ricevuto la telefonata dai servizi sociali dell'Ulss 8 Berica. Inizialmente, il sindaco ha pensato si trattasse di uno scherzo, ma la conferma del dettato legislativo ha imposto un'azione immediata. Le mucche, secondo quanto riferito dallo stesso Celeghin, erano state abbandonate, prive di cibo e di un riparo adeguato, trovandosi all'aperto a causa delle precarie condizioni del loro proprietario. 'Le mucche risultavano abbandonate, prive di cibo e riparo, visto che il titolare le teneva all'aperto - ha raccontato il sindaco - e se non avessi ottemperato subito, dando loro da mangiare e mettendole in sicurezza, rischiavo una denuncia per maltrattamento di animali'.

L'intervento del sindaco è stato rapido e deciso. Dopo aver ricevuto la comunicazione, Celeghin si è recato immediatamente sul posto, accompagnato dai carabinieri, per effettuare un sopralluogo e valutare la situazione. Ha poi potuto contare sul supporto di due funzionari comunali per le prime cure e l'assistenza agli animali. La necessità di agire tempestivamente era motivata dal rischio concreto di denunce per maltrattamento.

L'agricoltore, sessantasette anni, da tempo soffriva di problemi di salute che si sono aggravati fino a richiedere il ricovero. La situazione ha reso indispensabile l'intervento del sindaco per garantire il benessere degli animali. In aiuto al primo cittadino, si sono resi disponibili anche alcuni residenti della zona, ma la complessità della gestione delle mucche si preannuncia ardua e prolungata nel tempo.

Il sindaco si è immediatamente attivato per trovare una soluzione definitiva, contattando allevatori della zona per valutare la possibilità di affidare loro la gestione degli animali. Nel caso in cui questa iniziativa non dovesse dare i risultati sperati, Celeghin ha annunciato che sarà emessa un'ordinanza specifica per risolvere la questione in modo definitivo. Questo dimostra la volontà del sindaco di affrontare la situazione con determinazione e di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di benessere animale.

L'impegno del sindaco evidenzia l'importanza del ruolo dei comuni nella protezione degli animali, specialmente in situazioni di emergenza e abbandono, sottolineando l'importanza della collaborazione tra le istituzioni e la comunità locale per garantire un futuro dignitoso agli animali. La situazione a Monteviale evidenzia le sfide che i sindaci possono trovarsi ad affrontare, specialmente in contesti rurali, dove la legge 157 impone loro responsabilità inaspettate.

L'imprevisto si è presentato in un momento delicato, con un agricoltore impossibilitato a prendersi cura del proprio bestiame a causa di problemi di salute. Il caso di Monteviale apre una riflessione sulla necessità di definire con maggior chiarezza le responsabilità e le risorse a disposizione dei sindaci per gestire simili situazioni. La complessità della legislazione e la scarsità di risorse possono rendere difficile per i sindaci adempiere ai loro obblighi.

La vicenda di Celeghin mette in luce l'urgenza di istituire protocolli più efficienti e di fornire ai comuni gli strumenti necessari per affrontare situazioni di emergenza come questa. La collaborazione con allevatori e associazioni animaliste si rivela fondamentale per trovare soluzioni pratiche e durature. L'episodio di Monteviale rappresenta un esempio emblematico di come le leggi, pur tutelando gli animali, possano generare oneri inattesi per i sindaci, sottolineando la necessità di un'azione coordinata a livello locale e regionale per garantire il benessere degli animali e supportare le amministrazioni comunali nell'adempimento dei loro doveri.





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