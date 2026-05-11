Sindaco Mennella impone quarantena obbligatoria al giovane di 24 anni a bordo del volo Klm

Il sindaco Luigi Mennella ha imposto una quarantena obbligatoria al giovane di 24 anni, uno dei passeggeri del volo Klm sul quale era salita una donna sudafricana deceduta a causa dell'Hantavirus. Il periodo di isolamento è di 45 giorni, con l'invito a restare in una stanza singola con bagno dedicato, il costante monitoraggio della temperatura e l'utilizzo di una mascherina Ffp2 in presenza di altre persone.

Il sindaco Luigi Mennella ha imposto una quarantena obbligatoria al giovane di 24 anni, uno dei passeggeri del volo Klm sul quale era salita una donna sudafricana deceduta a causa dell'Hantavirus.

Il periodo di isolamento è di 45 giorni, con l'invito a restare in una stanza singola con bagno dedicato, il costante monitoraggio della temperatura e l'utilizzo di una mascherina Ffp2 in presenza di altre persone. Il provvedimento è arrivato in attesa di precise disposizioni da parte del Ministero della Salute. Il giovane è entrato in contatto con la donna olandese deceduta dopo essere stata contagiata dall'Hantavirus e risultata imbarcata sulla nave da crociera Mv Hondius.

Non si hanno altre conferme sulla sua identità, ma si sa che la segnalazione dell'autorità sanitaria dei Paesi Bassi è giunta venerdì scorso, a quasi due settimane dal ritorno in Italia dei quattro passeggeri. In via precauzionale, gli altri tre italiani presenti sul volo sono stati già posti in quarantena per trenta giorni, più della metà dei quali già trascorsi.

La 69enne deceduta in un ospedale africano non era seduta vicino a nessuno degli italiani imbarcati sull'aereo per Amsterdam, aspetto che farebbe ulteriormente calare le già scarse possibilità di contagio





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