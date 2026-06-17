Sindrome cardiometabolica: 11 milioni di italiani colpiti, prime linee guida internazionali

Le prime linee guida congiunte delle principali società scientifiche americane definiscono un approccio integrato per identificare e trattare la sindrome cardiometabolica, che riguarda 11,6 milioni di italiani. La maggior parte dei pazienti non gestisce adeguatamente i fattori di rischio, rendendo urgente una strategia multidisciplinare che includa farmaci innovativi e modifiche dello stile di vita.

La sindrome cardiometabolica , spesso definita 'invisibile' perché i suoi sintomi non sono sempre immediatamente riconoscibili, colpisce in Italia circa 11,6 milioni di persone. Questo dato emerge dalle prime linee guida congiunte stilate da quattro grandi società scientifiche americane: l'American Heart Association, l'American College of Cardiology, l'American Diabetes Association e l'American Society of Nephrology.

Le raccomandazioni, pubblicate sulle riviste Circulation e Journal of the American College of Cardiology, segnano una svolta importante poiché, per la prima volta, introducono un approccio integrato e una classificazione in quattro livelli per identificare lo stadio della sindrome. L'obiettivo è superare la visione tradizionale che considera cuore, reni e metabolismo come compartimenti separati.

'Non possiamo più permetterci di guardare al cuore, ai reni e al metabolismo come compartimenti stagni. Questi pazienti non possono essere rimbalzati dal cardiologo all'endocrinologo, al nefrologo', ha spiegato Stefano Del Prato, presidente di Fondazione Menarini, co-organizzatrice insieme al Karolinska University Hospital del International Symposium on Cardiometabolic Risk in corso a Stoccolma.

In Italia, tra i 11,6 milioni di pazienti affetti, 4,7 milioni presentano in media 2,5 fattori di rischio contemporaneamente, quali ipertensione, dislipidemia e iperglicemia, con una percentuale del 9,6% che convive con tutti e tre i principali fattori di rischio. Il problema principale è la scarsa gestione terapeutica: il 72% dei pazienti non controlla adeguatamente la pressione arteriosa, il 47% non raggiunge i valori glicemici raccomandati e il 45% non è a target per il colesterolo.

La strategia terapeutica raccomandata prevede l'utilizzo di farmaci ipoglicemizzanti con benefici cardiovascolari dimostrati, tra cui gli agonisti del GLP-1 e i dual agonisti GLP-1/GIP, unitamente a un rigoroso controllo dello stile di vita. L'alimentazione equilibrata e l'attività fisica regolare, se mantenute nel tempo, possono prevenire l'insorgenza del diabete e hanno un effetto protettivo cardiovascolare attraverso la remissione del prediabete.

Questo rappresenta un passo avanti significativo per la ricerca, che punta a identificare e gestire i rischi ancor prima che si sviluppi la piena sindrome. La lotta alla sindrome cardiometabolica richiede quindi una visione olistica, una diagnosi precoce e un intervento multidisciplinare per arginare un fenomeno che in Italia coinvolge quasi un quinto della popolazione adulta





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