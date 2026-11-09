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Sindrome di Sjögren: Diagnosi e Cure per Monica Setta e Simona Izzo

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Sindrome di Sjögren: Diagnosi e Cure per Monica Setta e Simona Izzo
Sindrome Di Sjögren · Monica Setta · Simona Izzo
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Scopri come riconoscere la sindrome di Sjögren, malattia autoimmune che colpisce prevalentemente le donne. Analisi dei sintomi, percorsi diagnostici e strategie terapeutiche per gestire la patologia cronica.

L'attrice e conduttrice Monica Setta ha condiviso pubblicamente la sua storia personale riguardo alla diagnosi della sindrome di Sjögren, una condizione autoimmune cronica che ha inizialmente manifestato sintomi simili a quelli di patologie molto più lievi. Il suo percorso è iniziato con una dermatite persistente, seguita da una secchezza oculare intensa e da una stanchezza estrema che le ha fatto temere per la propria incolumità fisica e mentale.

Conoscere i Sintomi Principali e i Rischi

La sindrome di Sjögren è caratterizzata principalmente da secchezza degli occhi e della bocca, ma il suo impatto sull'organismo è molto più ampio. Il sistema immunitario, invece di difendere l'organismo, attacca erroneamente i tessuti, compromettendo il funzionamento delle ghiandole esocrine. Nove donne su dieci sono colpite da questa patologia, che viene diagnosticata più frequentemente tra i 40 e i 60 anni, sebbene possa comparire a qualsiasi età. La regista e attrice Simona Izzo ha scelto di raccontare la propria esperienza per attirare l'attenzione sul fatto che molte pazienti vengono spesso considerate malate immaginarie, a causa della difficoltà nel sintetizzare sintomi così debilitanti.

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La Complessità del Percorso Diagnostico

Riconoscere questa malattia richiede una valutazione clinica approfondita perché i sintomi iniziali sono spesso poco specifici. La secchezza oculare, ad esempio, è comune e può derivare dall'età, dall'ambiente o dall'uso di farmaci. La diagnosi viene coordinata dal reumatologo, con il possibile coinvolgimento di oculisti e odontoiatri. Non esiste un singolo test definitivo: la presenza degli anticorpi anti-SSA/Ro è un elemento importante, ma la loro assenza non esclude automaticamente la malattia. La gravità della stanchezza e della secchezza non riflette necessariamente l'attività dell'infiammazione sistemica, rendendo il percorso di riconoscimento della sindrome di Sjögren particolarmente intricato.

Opzioni Terapeutiche e Gestione Clinica

Gli obiettivi del trattamento sono trattare le manifestazioni effettivamente presenti, prevenire le complicanze e ridurre l'attività infiammatoria quando necessario. La terapia viene personalizzata in base agli organi coinvolti. Per casi selezionati, il reumatologo può valutare l'idrossiclorochina, sebbene i benefici non siano uniformi per tutti i sintomi. È fondamentale evitare terapie non necessarie, concentrandosi invece sul controllo dei disturbi specifici. La sindrome di Sjögren può presentarsi da sola o associarsi ad altre patologie autoimmuni, come l'artrite reumatoide e il lupus eritematoso sistemico.

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Impatto sulla Vita Quotidiana e Consigli

La secchezza delle mucose, la stanchezza e il dolore possono compromettere significativamente la qualità della vita. La ridotta produzione di lacrime può favorire danni alla superficie oculare, mentre la carenza di saliva aumenta il rischio di carie e infezioni dentali. Alcune abitudini possono peggiorare i disturbi, soprattutto quelli legati alla secchezza. È importante non sottovalutare la salute di occhi e bocca, evitando l'uso prolungato di colliri senza indicazione specialistica. La prognosi dipende dalle manifestazioni della malattia e dall'eventuale coinvolgimento degli organi interni, non soltanto dalla presenza di secchezza o stanchezza.

Monitoraggio e Prognosi a Lungo Termine

In una parte dei pazienti possono svilupparsi manifestazioni che interessano altri organi, pur con variazioni legate alle caratteristiche cliniche e ai fattori di rischio individuali. Si tratta di una complicanza che riguarda una minoranza dei pazienti, ma che rende importante il monitoraggio nel tempo. La sopravvivenza è generalmente buona, soprattutto quando non sono presenti complicanze sistemiche gravi. La consapevolezza della sindrome di Sjögren e una gestione medica attenta sono fondamentali per migliorare il benessere delle pazienti colpite da questa condizione cronica.

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