Sindrome di Sjögren: studio conferma 90% donne colpite e diagnostica complessa

Nuove evidenze sulla Sindrome di Sjögren: 90% pazienti sono donne. Sintomi ignorati, diagnosi difficile e impatto sulla qualità della vita delle pazienti.

Una nuova indagine medica porta alla luce la realtà dolorosa della Sindrome di Sjögren, una patologia autoimmune cronica che colpisce prevalentemente la popolazione femminile, rappresentando il 90 per cento di tutti i casi diagnosticati. La condizione è spesso caratterizzata da un percorso diagnostico lungo e difficile, durante il quale molte pazienti si trovano a convivere con sintomi invalidanti che vengono frequentemente minimizzati o fraintesi dalla comunità scientifica e medica.

Il quadro clinico della Sindrome di Sjögren si manifesta inizialmente con segni cutanei, come una dermatite resistente ai trattamenti convenzionali, che rappresenta spesso il primo campanello d'allarme per le pazienti. Successivamente, il focus si sposta sugli occhi, i quali possono accusare bruciore, ipersensibilità alla luce e una sensazione sgradevole di presenza di sabbia all'interno dell'organo visivo. Questi sintomi oculari, noti medicalmente come xerosi, si accompagnano a una stanchezza persistente e debilitante che rende estremamente difficile la gestione delle attività quotidiane e lavorative.

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La difficoltà diagnostica della Sindrome di Sjögren

La diagnosi della Sindrome di Sjögren non poggia su un singolo esame risolutivo, ma richiede un'attenta costruzione del quadro clinico da parte del medico curante o dello specialista. Il professionista medica integra la storia clinica del paziente con i sintomi riferiti e i risultati di una serie di accertamenti differenziati, valutando scrupolosamente anche altre possibili cause dei disturbi per escludere patologie sovrapposte. Questo approccio multidisciplinare è fondamentale per evitare errori diagnostici che potrebbero ritardare l'inizio di terapie appropriate.

Il percorso investigativo per confermare la presenza della Sindrome di Sjögren può includere diverse fasi specifiche e tecniche. Si procede con analisi del sangue finalizzate alla ricerca di specifici autoanticorpi indicatori dell'attività autoimmune. Inoltre, vengono eseguiti test funzionali per misurare la produzione lacrimale e salivare, verificando la reale capacità delle ghiandole esocrine di secrezione. In casi selezionati e quando indicato dal quadro clinico, si ricorre a una biopsia delle piccole ghiandole salivari situate nel labbro per analizzare i tessuti a livello istologico.

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Interazione tra specialisti e limiti degli esami

La gestione efficace della malattia richiede una stretta collaborazione tra diverse figure professionali, in particolare il reumatologo che lavora insieme all'oculista e all'odontoiatra. Questa sinergia specialistica è necessaria perché la Sindrome di Sjögren può interessare altri organi oltre alle ghiandole salivari e lacrimali, causando una vasta gamma di complicanze sistemiche. La sola presenza di un autoanticorpo nel sangue, o la sola constatazione di secchezza oculare, non è sufficiente per formulare la diagnosi definitiva, poiché questi elementi potrebbero essere aspecifici o presenti in altre condizioni.

L'impatto sociale e la sottovalutazione dei sintomi femminili

Molte donne affette da malattie autoimmuni, inclusa la Sindrome di Sjögren, accusano sintomi difficili da sintetizzare e vengono spesso etichettate erroneamente come pazienti immaginarie o ansiose. Questa percezione errata porta a un ritardo significativo nella diagnosi e a una sofferenza psicologica e fisica non adeguatamente trattata. La difficoltà di sintetizzare l'esperienza sintomatica, che varia in intensità e combinazione da persona a persona, contribuisce a isolare le pazienti e a renderle invisibili nel sistema sanitario.

Oltre ai sintomi oculari e salivari, i pazienti riferiscono stanchezza cronica, dolori articolari e muscolari diffusi, secchezza vaginale e notevoli difficoltà di concentrazione. L'intensità di questi disturbi non è costante e può variare enormemente, rendendo la gestione della malattia un processo dinamico e complesso. La mancanza di una comprensione profonda di questa variabilità da parte del personale sanitario amplifica il senso di inadeguatezza e frustrazione nelle pazienti, che faticano a ottenere risposte concrete al loro disagio.