La dottoressa Monica Calcagni chiarisce che l'ecografia da sola non diagnostica la PCOS. Servono criteri clinici specifici per evitare ansia e cure inutili.

La ginecologa Monica Calcagni, esperta in ostetricia e ginecologia, fornisce una spiegazione dettagliata sulla complessità diagnostica della sindrome dell'ovaio policistico. Un'immagine ecografica che mostra ovaie con molti follicoli non equivale automaticamente a una diagnosi di questa condizione endocrina. La distinzione è fondamentale per evitare etichette diagnostiche errate che possono generare ansia nei pazienti e portare a trattamenti medici non necessari.

Criteri Clinici Essenziali Per Diagnosi PCOS

La diagnosi della sindrome dell'ovaio policistico nelle donne adulte richiede la presenza di almeno due elementi specifici tra tre categorie principali. Questi criteri includono ovulazioni irregolari, segni clinici o biochimici di eccesso di androgeni e morfologia ovarica policistica visibile all'imaging. L'ecografia rappresenta solo una parte del quadro clinico complessivo e non può essere utilizzata come unico parametro decisionale per confermare la patologia.

Also read Sindrome di Chops, la mamma di Mario: «Non mi arrenderò finché non troveremo una cura»

È importante sottolineare che ovaie multifollicolari possono comparire anche in donne giovani, sane, che presentano cicli mestruali regolari e nessun disturbo significativo. Al contrario, una donna può soffrire di sindrome dell'ovaio policistico pur senza la classica immagine ecografica, se soddisfa gli altri criteri clinici stabiliti. Per questo motivo, la diagnosi non dovrebbe mai nascere da una singola frase presente in un referto radiologico isolato.

Valutazione Sintomi e Esami Ormonali

L'insieme di storia mestruale dettagliata, sintomi specifici, visita ginecologica ed eventuali esami di laboratorio sono indispensabili per una valutazione corretta. Irregolarità del ciclo, acne persistente, crescita di peli terminali in sedi tipicamente maschili o difficoltà ovulatorie meritano una valutazione approfondita. Tuttavia, nessuno di questi segni, preso da solo e svincolato dal contesto clinico globale, basta per stabilire una diagnosi certa.

Advertisement

Anche l'ormone antimulleriano può aiutare a definire la morfologia ovarica in alcune categorie di donne adulte, ma non deve essere usato come test diagnostico unico e decisivo. L'uso esclusivo di questo marcatore non è raccomandato per diagnosticare la sindrome dell'ovaio policistico nelle adolescenti. In questa fascia d'età, il ciclo mestruale e le ovaie stanno ancora maturando fisiologicamente, aumentando significativamente il rischio di sovradiagnosi e interpretazioni errate dei dati.

Consulti Specializzati e Gestione Pazienti

Se il referto ecografico parla di ovaie policistiche ma si riscontrano cicli regolari e nessun segno di iperandrogenismo, non è opportuno partire dalla conclusione di essere malati. È fondamentale portare l'ecografia a una valutazione specialistica diretta. La diagnosi corretta nasce dalla persona nella sua interezza, non da un'immagine isolata che può essere fuorviante se non contestualizzata correttamente.

La dottoressa Monica Calcagni, con oltre vent'anni di esperienza clinica, accompagna le donne in ogni fase della loro vita con competenza, ascolto e passione. La sua formazione include una laurea con lode, una specializzazione in ostetricia e ginecologia conseguita sempre con lode, un Master di II livello in Medicina Estetica e varie certificazioni specialistiche. Il suo approccio integra attività clinica rigorosa e divulgativa, con pubblicazioni scientifiche e tre libri rivolti al grande pubblico per migliorare la consapevolezza sanitaria femminile.