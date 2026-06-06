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Sinergia e filosofia: la Juventus di Allegri punta alla Champions e il calcio italiano tra mercato e giovani

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Sinergia e filosofia: la Juventus di Allegri punta alla Champions e il calcio italiano tra mercato e giovani
JuventusChampions LeagueAllegri
📆6/6/2026 3:13 PM
📰TuttoMercatoWeb
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La Juventus punta alla Champions League grazie a una perfetta sinergia tra società, staff tecnico e giocatori. Il tecnico spagnolo spiega la sua filosofia di gestione basata sulla conoscenza personale dei calciatori. Intanto il mercato italiano è in fermento: da Kolo Muani a Cambiaso, passando per le partenze di allenatori come Italiano e le scelte dei club su giovani talenti.

Il percorso della Juventus verso la Champions League nel secondo anno consecutivo in Serie A è caratterizzato da una sinergia completa che pervade ogni aspetto della società: dalla dirigenza al comparto tecnico, fino ai giocatori.

L'allenatore spagnolo ha sottolineato l'importanza di questo approccio integrato, spiegando che nei primi incontri con i nuovi acquisti non parla mai di calcio, ma solo di vita personale, per comprendere la mentalità dei calciatori e illustrare la cultura del club. Solo dopo aver definito questi aspetti si inizia a discutere di tattica. Il tecnico crede fermamente nei suoi giocatori e disapprova i club che ingaggiano calciatori senza il coinvolgimento dell'allenatore, poiché è quest'ultimo a doverli far giocare e migliorare.

Per lui, il lavoro si basa sul rapporto diretto con i giocatori, specialmente i più giovani, trattandoli come figli. Un esempio di questo successo è il portiere, arrivato da quasi sconosciuto e diventato il meno battuto della Serie A: cercavano un profilo abile con i piedi, i suoi dati erano buoni ma non eccezionali, e invece si è rivelato una sorpresa incredibile, capace di interpretare il gioco in modo intelligente e di trovare soluzioni oltre quelle proposte.

Un acquisto definito fantastico. Oltre alla Juventus, il calcio italiano vede numerosi movimenti di mercato e nomine. Il Giappone continua a crescere con l'ambizione di vincere il Mondiale, mentre la Juventus punta al doppio colpo Kolo Muani-Sorloth. C'è un'asta per Cambiaso con il Barcellona che si inserisce, e tre club stranieri sono su Openda.

Italiano è il nuovo allenatore del Besiktas, sfidando il mercato, e il Sassuolo riparte da Aquilani. La partenza di tecnici italiani all'estero, come Italiano, Farioli, Maresca e De Zerbi, segna una nuova ondata di emigrazione. Marotta commenta le critiche social definendole opera di "leoni da tastiera". Brahim Diaz vuole restare al Real Madrid, spegnendo le speranze del Milan.

Torino e Sassuolo cercano allenatori, con Aquilani e Abate nei discorsi. Fabregas ribadisce la stessa posizione dell'allenatore spagnolo sulla necessità che l'allenatore conosca i giocatori. Stankovic Jr farà di tutto per restare all'Inter, avendo già rifiutato il Brentford. Il Bari cerca un nuovo ds after l'addio a Di Cesare, con due nomi dalla Serie A. Il Palermo guarda in casa Mantova per due profili.

Il Cesena punta sui giovani, con Di Taranto che annuncia l'arrivo imminente di un ds e poi di un allenatore. L'Union Brescia, con Corini, va ad Ascoli per la promozione senza paura. Infine, l'Italia femminile non sfonda contro la Serbia, con un 0-0 al 45° che allontana la qualificazione diretta. Il testo originale conteneva anche riferimenti a pubblicità e contatti editoriali, che sono stati omessi perché non attinenti alla sostanza news

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