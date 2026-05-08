Singapore isolates and tests two residents onboard virus-hit cruise ship

Singapore has isolated and is testing two residents who were onboard a cruise ship linked to a deadly outbreak of hantavirus, the Communicable Diseases Agency (CDA) said on Thursday. Countries worldwide are tracking passengers on the virus-hit ship to prevent further spread of the hantavirus.

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May 7 (Reuters) - Singapore ha isolato e è in test due residenti che erano a bordo di una nave da crociera collegata a un’epidemia mortale di hantavirus, l’Agenzia per le malattie trasmissibili (CDA) ha detto giovedì. I Paesi di tutto il mondo stanno monitorando i passeggeri della nave colpita dal virus per prevenire un’ulteriore diffusione dell’hantavirus.

Tre persone - una coppia di olandesi e un cittadino tedesco - sono morte a bordo della MV Hondius, mentre si ritiene che otto persone abbiano contratto il virus. I due residenti di Singapore, uomini di 67 e 65 anni, sono stati isolati presso il Centro nazionale per le malattie infettive. Erano a bordo della MV Hondius quando è partita dal porto argentino di Ushuaia il 1° aprile, ha dichiarato il CDA in un comunicato.

Se risulteranno negativi al test dell’hantavirus, gli uomini saranno messi in quarantena per 30 giorni dalla data dell’ultima esposizione, mentre se risulteranno positivi resteranno ricoverati in ospedale per il monitoraggio e il trattamento. Entrambi erano sbarcati dalla nave e si trovavano sullo stesso volo di un caso confermato di hantavirus da Sant’Elena a Johannesburg il 25 aprile. Il caso confermato non ha viaggiato verso Singapore ed è deceduto in Sudafrica, ha dichiarato l’agenzia





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Singapore Cruise Ship Hantavirus Outbreak Tracking Passengers

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