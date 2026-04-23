Jannik Sinner si allena con Jude Bellingham al Bernabeu, mentre la situazione geopolitica si complica con le dichiarazioni di Trump sullo Stretto di Hormuz. L'Inps rafforza il suo impegno culturale con il festival 'La musica è una cosa meravigliosa'.

Jannik Sinner ha sorpreso i fan oggi, giovedì 23 aprile, con un allenamento decisamente inusuale. Lontano dai campi della Caja Magica, il campione italiano si è cimentato in una partita di doppio esibizionistica, con avversari e compagni di gioco di calibro internazionale.

Sinner ha condiviso il campo con Jude Bellingham, stella del Real Madrid, in un incontro che ha visto anche la partecipazione del portiere belga. La scena, immortalata da Nadal e condivisa sui social media, si è svolta in un contesto unico: il campo da calcio del Bernabeu, trasformato per l'occasione in un palcoscenico per questa sfida amichevole. Nadal ha espresso la sua gratitudine per l'opportunità di godere di questa vista speciale, sottolineando l'eccezionalità dell'evento. Parallelamente, la situazione geopolitica rimane tesa.

Donald Trump ha rilasciato dichiarazioni forti, ordinando alla Marina militare statunitense di 'sparare ed eliminare' qualsiasi nave posamina presente nello Stretto di Hormuz, rivendicando il controllo totale della zona. Questa escalation arriva dopo un periodo di tregua prolungata nella guerra tra Iran e Stati Uniti, ma il blocco navale americano continua a essere in vigore, con 31 navi costrette a invertire la rotta o rientrare in porto.

L'Iran, dal canto suo, ha iniziato a incassare i proventi derivanti dal pedaggio per il transito nello stretto, attivando contemporaneamente i propri sistemi di difesa aerea a Teheran. Israele, attraverso il ministro della Difesa Katz, ha espresso la propria prontezza a riprendere le ostilità contro l'Iran, in attesa del via libera da parte degli Stati Uniti per 'completare l'eliminazione della dinastia Khamenei'.

Trump, tuttavia, sembra non avere fretta di concludere un accordo con l'Iran, affermando che le considerazioni politiche, incluse le elezioni di midterm, non influenzeranno i tempi. A sorpresa, il Segretario alla Marina degli Stati Uniti, John Phelan, ha annunciato le sue dimissioni immediate, sostituito ad interim dal sottosegretario Hung Ca. In Italia, l'Inps si conferma non solo un ente previdenziale, ma anche un attore culturale attivo.

Valeria Vittimberga, direttore generale dell’Inps, ha sottolineato l'importanza del benessere non solo in termini economici, ma anche come possibilità di elevazione personale e accesso alla bellezza. A margine della presentazione del festival estivo di musica classica e lirica 'La musica è una cosa meravigliosa', Vittimberga ha evidenziato come l'Inps si impegni a promuovere la coesione nazionale attraverso iniziative culturali, aprendo i propri palazzi storici alle visite, organizzando mostre d'arte e sostenendo giovani artisti attraverso il fondo PSMSAD.

Il festival, giunto alla sua seconda edizione, è frutto della collaborazione con Roma Tre Orchestra, un partner di lunga data. L'Inps, ha aggiunto Vittimberga, mira a essere presente nella comunità con tutti i linguaggi possibili, valorizzando il patrimonio, promuovendo la formazione e aprendosi ai giovani. Un esempio concreto di questo impegno è il restauro del Palazzo Mazzoni, nel cuore della Garbatella, trasformato in sede dell'Accademia dell'Inps, un luogo dedicato alla cultura previdenziale e all'alta formazione





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