Sinner domina a Montecarlo: Becker esalta l'ascesa del tennis italiano e guarda al futuro

Jannik Sinner continua a impressionare, mentre Boris Becker celebra l'epoca d'oro del tennis italiano e discute del futuro dello sport in un'intervista esclusiva.

Sono contento, è stata una buona performance dal mio punto di vista. Impossibile non essere d’accordo. 6-3, 6-0 in poco più di un’ora: una partita quasi perfetta del numero due al mondo. Il debutto sulla terra è sempre particolare, il primo torneo non è mai facile, non c’è molto tempo per adattarsi, ma sono felice di poter giocare qui. Sinner ha offerto un'altra solida prova al servizio.

L'altoatesino si sofferma sul passaggio dal veloce americano alla terra battuta, spiegando come sia fondamentale la scivolata per trovare la giusta distanza sulla palla. Sottolinea anche l'importanza delle partite, ma anche dei momenti off-court da sfruttare per completare il proprio gioco, come postato dall'account ufficiale del torneo di Montecarlo. Sinner ha vinto 24 punti su 30 totali, non ha concesso game all’avversario e ha servito il 75% di prime, concludendo con un “Sono molto contento della mia partita, è stata una buona giornata di lavoro e sono contento di come ho gestito la transizione”, in vista del terzo turno contro il vincitore tra Francisco Cerundolo e Machac. Becker sottolinea il ruolo cruciale di Sinner per il tennis italiano, auspicando che anche il calcio prenda esempio. L'ex campione tedesco, in un'intervista esclusiva, condivide le sue riflessioni sullo stato attuale del tennis mondiale, soffermandosi in particolare sull'epoca d'oro del tennis italiano e sul potenziale dei giovani talenti. Discute anche delle emozioni che influenzano le prestazioni in campo e parla dei suoi progetti futuri, in vista dei Laureus World Sports Awards, dove Sinner e Alcaraz sono nominati come 'Miglior sportivo dell'anno'. Il sei volte campione Slam affronta temi globali, dallo sport come linguaggio universale alle scelte del CIO, fino al significato profondo dei Laureus Awards, di cui è Ambassador. Il tennis italiano sta vivendo un'epoca d'oro. Quali fattori pensa abbiano contribuito a questo successo? “Si inizia sempre con uno e, sai quale è. Ovviamente, Sinner ha un ruolo fondamentale. Sì può citare Berrettini, prima di lui, e prima ancora Fognini, ma ci vuole sempre una vera superstar per portare avanti uno sport nazionale, e penso che Jannik Sinner sia quella superstar. Fa sempre piacere essere associato ai vincitori. E se un italiano vince il Grande Slam, ti piace quello sport, no? Un altro aspetto positivo, credo, è che la Federtennis stia facendo un ottimo lavoro nell'organizzare il calendario in tutta Italia, dove praticamente si può giocare durante tutto l'anno, si possono giocare tornei Atp o Wta in Italia senza dover viaggiare troppo, anche per via del clima. Si può sempre giocare nel sud Italia, anche d'inverno, o in Sardegna. E poi praticamente da marzo il clima è così bello in tutta Italia che puoi giocare ogni settimana un torneo Challenger, e penso che anche questo significhi molto per alcuni di questi giovani giocatori, perché il tennis è costoso. Se devi viaggiare ogni settimana, in America o in Estremo Oriente, semplicemente non è sostenibile. Ma se puoi prendere la macchina, il treno, per venire da Napoli o in un'altra città per giocare un torneo, penso che, sia uno dei motivi per cui l'Italia ha così tanto successo ora nel tennis. Forse dovrebbero provare la stessa cosa nel calcio italiano….”. Sinner e Alcaraz lotteranno per la vetta della classifica Atp per diversi anni, ma Jannik potrebbe tornare al numero uno già a Montecarlo? “Penso che sia vero, ma penso anche che la cosa più importante per loro, siano i tornei del Grande Slam. E se vinci i tornei del Grande Slam, naturalmente, diventi il numero uno, ma in definitiva, vuoi essere il numero uno a novembre. E vuoi finire l'anno da numero uno. Penso che questo sia uno dei suoi obiettivi principali. Ha avuto un marzo incredibile. L'anno scorso in questo periodo era squalificato, quindi non ha giocato a marzo, ad aprile e, in realtà, fino a Roma non gli era permesso giocare, quindi ha molti punti da recuperare. D'altra parte, Alcaraz ha vinto praticamente tutti i tornei da Montecarlo fino a novembre. Quindi la corsa è aperta e Alcaraz ha avuto un inizio di stagione straordinario, vincendo a Melbourne. Ma non vedo nessun altro, quindi penso che la sfida sia tra Alcaraz e Sinner. Al momento, Jannik è in ottima forma, ma detto questo, credo che la terra battuta sia la sua superficie meno preferita. Penso che Alcaraz abbia un leggero vantaggio, ma se Sinner riuscirà ad ottenere buoni risultati, a Montecarlo, a Madrid, a Roma, credo che aumenteranno le sue possibilità di chiudere l'anno al primo posto”. Chi potrà contendere il primo posto ad Alcaraz e Sinner? Musetti potrebbe inserirsi? “Lo spero. Mi piace molto Lorenzo. È un giovane italiano molto affascinante. Ha tutte le carte in regola per stare nella top 5. È solo che a volte ha problemi fisic





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