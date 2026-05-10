Sinner domina a Roma: Vittoria schiacciante contro Ofner e corsa verso il record

Jannik Sinner conferma il suo status di numero uno al mondo sconfiggendo agevolmente Sebastian Ofner. Un match perfetto che lo avvicina al record di Djokovic.

L'arena del Centrale a Roma ha assistito a un altro capitolo della leggenda di Jannik Sinner . Il confronto con l'austriaco Sebastian Ofner non è stato solo una partita di tennis, ma un vero e proprio viaggio nel tempo.

L'ultima volta che i due si erano affrontati era nel 2019, durante un Challenger in Val Gardena. In quell'occasione, un Sinner quasi sconosciuto e appena diciottenne aveva già mostrato i segni del genio, liquidando l'avversario in poco più di un'ora. Oggi, tuttavia, la storia è profondamente diversa perché l'uomo che ha calpestato la terra di Roma non è più quel ragazzo, ma il numero uno del mondo, una macchina da guerra perfetta che non lascia spazio a interpretazioni.

La vittoria per 6-3 6-4 conferma una superiorità tecnica e mentale che sembra ormai insuperabile, trasformando l'incontro in una dimostrazione di forza. Prima di scendere in campo, l'atmosfera era già elettrica, culminando in un incontro speciale con Andrea Boccelli, che ha aggiunto un tocco di poesia a una giornata dedicata alla potenza sportiva. Analizzando il match, emerge chiaramente come Sinner abbia gestito ogni singolo momento della gara con una precisione chirurgica.

Nonostante qualche fluttuazione nella percentuale della prima di servizio, l'italiano ha dominato l'83 per cento dei punti nel primo set, costringendo Ofner a una lotta disperata e spesso vana. L'austriaco ha provato a resistere puntando tutto su un servizio potente, raggiungendo i 215 chilometri orari, ma la sua fragilità sulla seconda palla è stata il tallone d'Achille.

Sinner, con la sua rapidità e la sua capacità di anticipo, ha punito ogni minima esitazione, trasformando il campo in un palcoscenico dove l'unica protagonista era la sua potenza controllata. Solo cinque errori gratuiti nel primo parziale testimoniano una concentrazione d'acciaio, tipica di chi ha già vinto quattro Slam e conquistato ventiquattro titoli Atp.

La capacità di Sinner di leggere il gioco dell'avversario e di rispondere con colpi vincenti ha reso il match quasi asimmetrico, lasciando Ofner in apnea per gran parte della gara. Il secondo set ha offerto spunti interessanti, non tanto per il risultato, che è rimasto ampiamente in mano al numero uno, quanto per l'atmosfera travolgente del pubblico romano.

Il Centrale si è trasformato in un coro di supporto, con cartelli creativi e messaggi d'affetto che spaziavano dal riconoscimento del talento di Sinner all'orgoglio per il coach Vagnozzi. Un dettaglio curioso è stato lo slogan 'Daje is better than Vamos', un chiaro riferimento all'assenza di Carlos Alcaraz, a sottolineare come il tifo italiano abbia ormai adottato Sinner come il proprio unico e assoluto re.

Nonostante alcune interruzioni forzate per malori tra gli spettatori, che hanno regalato a Ofner momenti di respiro e qualche minuto per recuperare le energie, Jannik non ha mai smesso di spingere, chiudendo l'incontro con un'efficacia impressionante a rete e una determinazione che non ha lasciato scampo. A partita conclusa, l'umiltà del campione è tornata a emergere prepotentemente.

Sinner ha parlato della gioia di giocare in Italia, della bellezza di Roma e persino delle sue preferenze culinarie, dichiarando di saper cucinare la carbonara piuttosto che l'amatriciana, in un momento di leggerezza che lo rende ancora più vicino ai suoi sostenitori. Ma l'aspetto più rilevante resta la statistica: 29 successi consecutivi nei Masters 1000, a un solo passo dal record storico di Novak Djokovic.

Nonostante l'aura di invincibilità, Jannik ha ammesso di provare ancora dubbi, sostenendo che l'incertezza sia il motore che alimenta la voglia di migliorare e di non accontentarsi mai. Questa consapevolezza, unita a un talento fuori dal comune, lo rende un atleta completo, capace di gestire la pressione di un intero Paese sulle spalle mentre continua a scalare vette che fino a pochi anni fa sembravano irraggiungibili.

Ora lo sguardo è già rivolto al terzo turno, dove l'attesa per il prossimo avversario cresce insieme all'ambizione di un campione che non sa cosa significhi fermarsi





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