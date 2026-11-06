Sinner e Cahill: la fine di un'era nel tennis, arriva Magnus Norman

Jannik Sinner annuncia la separazione tecnica da Darren Cahill a fine 2026 e l'arrivo di Magnus Norman. Ecco i dettagli sul nuovo team e i successi condivisi.

Jannik Sinner e Darren Cahill concluderanno la loro collaborazione tecnica al termine della stagione 2026. Questa decisione, resa nota attraverso un comunicato ufficiale del tennista azzurro, segna la fine di un rapporto professionale durato cinque anni e caratterizzato da una serie di successi straordinari. Sinner, attuale numero due della classifica Atp, ha inoltre annunciato l'ingresso di Magnus Norman nello staff tecnico all'inizio del prossimo mese.

I successi condivisi tra Sinner e Cahill

Darren Cahill è entrato a far parte dello staff di Sinner nel giugno 2022. Lavorando al fianco di Simone Vagnozzi, ha avuto un ruolo fondamentale nell'ascesa dell'italiano ai vertici del tennis mondiale. La loro collaborazione ha portato Sinner a conquistare cinque titoli del Grande Slam e due ATP Finals.

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Il percorso congiunto ha incluso il completamento del Career Golden Masters. Sinner ha vinto tutti e nove i tornei ATP Masters 1000 disponibili in quel lasso di tempo. Nel giugno 2024, inoltre, ha raggiunto per la prima volta il numero 1 del ranking mondiale. Questi traguardi testimoniano anni di dedizione, miglioramento costante e una convinzione condivisa nelle possibilità di raggiungere grandi obiettivi insieme.

L'arrivo di Magnus Norman nello staff

Magnus Norman, allenatore svedese ed ex numero 2 del mondo, entrerà a far parte dello staff tecnico di Sinner all'inizio del prossimo mese. Norman affiancherà Simone Vagnozzi nel nuovo assetto tecnico. La scelta di integrare un esperto come Norman dimostra la volontà di continuare a crescere tatticamente ed emotivamente.

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La transizione verso il nuovo collaboratore avverrà in modo graduale. L'obiettivo è garantire continuità al gruppo di lavoro pur introducendo fresh perspectives nel metodo di preparazione. Norman porterà la sua esperienza di alto livello a supportare le ambizioni di Sinner per le prossime stagioni.

Parole di gratitudine e nuovi obiettivi

"Darren è stato una parte incredibilmente importante del mio percorso. Insieme a Simone e a tutto il team abbiamo raggiunto traguardi che sognavo fin da bambino. Aver conquistato cinque titoli del Grande Slam e aver raggiunto insieme il numero 1 del mondo sono risultati che conserverò sempre con grande orgoglio. Ciò che conta altrettanto è il rapporto che abbiamo costruito lungo il cammino", afferma Jannik Sinner.

Sinner continua ringraziando Darren per aver creduto in lui, per la sua sincerità e per la sua dedizione. Gli insegnamenti ricevuti accompagneranno il giocatore per tutta la carriera. La profonda amicizia nata negli ultimi cinque anni sopravviverà alla fine della collaborazione tecnica. La fiducia e il rispetto reciproco hanno creato un legame indissolubile che trascende il campo da tennis.

La visione futura del team tecnico

"Lavorare con Jannik è stato un onore e un privilegio speciale. È un ragazzo straordinario, un campione umile e dedito al lavoro. Fiducia, sincerità e convinzione funzionano soltanto quando sono reciproche. Allenare un giocatore come lui rappresenta un'esperienza così memorabile", spiega Darren Cahill. L'australiano ringrazia Jannik, tutto il team e tutti i tifosi per averlo accolto nella famiglia italiana. Augura alla squadra ogni successo possibile per gli anni a venire. La stagione 2026 rappresenterà il finale di questo capitolo storico, lasciando spazio al nuovo ciclo con Norman.