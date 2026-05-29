Sinner eliminato al Roland Garros, Fabio Fazio sconsolato in tribuna

Il numero 1 al mondo Jannik Sinner è stato eliminato al Roland Garros da Francisco Cerundolo in un match combattuto. Fabio Fazio, presente in tribuna, ha mostrato tutta la sua delusione con un gesto di sconforto.

Jannik Sinner , il numero uno del mondo, è stato eliminato al Roland Garros in un match drammatico contro l'argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero 23.

L'incontro, valido per gli ottavi di finale, si è concluso con il ritiro dell'azzurro al quinto set, dopo quasi quattro ore di gioco. Sinner aveva vinto i primi due parziali con autorità, mostrando il suo tennis potente e preciso, ma dal terzo set in poi ha iniziato a soffrire di crampi e problemi muscolari, che lo hanno costretto a rallentare il ritmo. Cerundolo, profittando della situazione, ha ribaltato la partita, portandosi sul 2-2.

Nel quinto set, Sinner ha tentato di continuare, ma dopo alcuni game è stato chiaro che non ce l'avrebbe fatta: si è avvicinato alla rete per stringere la mano all'avversario, sotto gli occhi increduli del pubblico parigino. Tra gli spettatori in tribuna c'era anche Fabio Fazio, il celebre conduttore di Che tempo che fa, che ha seguito tutto il match con trepidazione.

Un video, diffuso dal reporter Nino Luca, ha catturato il momento della sconfitta: Fazio, seduto in tribuna autorità, si è coperto il volto con la mano, crollando sullo schienale in un gesto di evidente sconforto. Il conduttore, noto per la sua passione sportiva, ha spesso intervistato Sinner nel suo programma, e si era speso in elogi per il tennista altoatesino.

La sua reazione ha fatto il giro del web, diventando simbolo della delusione collettiva dei tifosi italiani, che speravano in un exploit di Sinner a Parigi dopo i successi stagionali. L'eliminazione di Sinner al Roland Garros rappresenta un duro colpo per il tennis italiano, che puntava molto sul suo campione per rompere il digiuno di vittorie in questo torneo.

Sinner, che aveva vinto il suo primo Slam agli Australian Open all'inizio dell'anno, sembrava inarrestabile, ma il suo corpo ha ceduto sotto il peso di un calendario fitto di impegni. I dubbi sul suo stato fisico si erano già sollevati dopo i tornei di Monte Carlo e Madrid, e ora si fanno più forti. Il giocatore ha dichiarato che dovrà sottoporsi a ulteriori accertamenti, lasciando in sospeso la sua partecipazione ai prossimi appuntamenti sull'erba.

La reazione di Fabio Fazio, però, aggiunge un tocco di umanità a una sconfitta che altrimenti sarebbe solo tecnica. Il conduttore, che ha sempre sostenuto Sinner anche nei momenti difficili, ha mostrato che lo sport non è solo numeri e ranking, ma anche emozioni condivise. Il video del suo gesto di sconforto resterà probabilmente tra le immagini iconiche di questo Roland Garros, insieme a quelle del saluto di Sinner al pubblico.

Intanto, Cerundolo avanza ai quarti, pronto a sfidare avversari ancora più ostici, mentre l'Italia sportiva si interroga sul futuro del suo numero uno





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