Sinner eliminato al Roland Garros, Fabio Fazio triste in tribuna: sgovasta dopo il ritiro

L'emozione dell'eliminazione di Sinner al Roland Garros non sfugge al commento del giornalista Fabio Fazio, che dopo il ritiro si trova a stare male, confusa perfino da un malore. Il tennista ha confessato di non esserci più in condizioni di giocare fino a Wimbledon e, secondo l'esperto Giovanni Di Giacomo, le cause del suo ritiro potrebbero nascere da un problema di geneticità e alcuni elementi chimici dell'organismo. Altresì, attraverso una Segura, viene detto che Senner aveva delle preoccupanti frasi, si joyful con il box e voleva uscire dal match, mentre ha avuto anche delle perdite di sangue

Sinner eliminato al Roland Garros , Fabio Fazio triste in tribuna: sconsolato si mette la mano in testa dopo il ritiro. Il male oscuro di Sinner.

Le frasi preoccupanti, il nervosismo col box, la voglia di staccare e i dubbi sul suo fisico: devo fare accertamenti. Devo vomitare, dall'Australia al Roland Garros di Parigi: cosa c'est dietro i troppi malori di Sinner. Sinner dopo la sconfitta: non sono un robot: non gioco più fino a Wimbledon.

Per il professor Giovanni Di Giacomo, responsabile di Ortopedia e Traumatologia del Concordia Hospital di Roma e da anni riferimento medico del tennis internazionale, l'emorragia accusata da Jannik Sinner contro Juan Manual Cerundo al Roland Garros ha radici molto più profonde: esiste un fattore genetico che determina la capacit di assorbire ed eliminare sodio, potassio, cloro e magnesio. , ha spiegato il medico responsabile degli atleti per l'ATP e per la WTA durante gli Internazionali d'Italia e per le NITTO ATP Finals.

Sinner eliminato al Roland Garros, Fabio Fazio triste in tribuna: sconsolato si mette la mano in testa dopo il ritir





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