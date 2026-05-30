Sinner, il piano per Wimbledon: riposo e accertamenti dopo il malore a Parigi

Jannik Sinner torna a Montecarlo e si sottopone a esami medici dopo il colpo di calore che lo ha costretto al ritiro al Roland Garros. Il numero uno al mondo si prenderà una pausa di almeno dieci giorni prima di iniziare la preparazione per Wimbledon.

Jannik Sinner ha fatto rientro a casa a Montecarlo dopo la cocente eliminazione al Roland Garros , ma la priorità non è la delusione sportiva bensì la salute.

Il numero uno del mondo si è recato in una struttura sanitaria specializzata, la stessa utilizzata in passato da atleti come Federica Brignone, per approfondire le cause del malessere che lo ha colpito durante il match contro Cerundolo. Secondo le prime impressioni, Sinner ha accusato un colpo di calore che ha provocato spossatezza, vomito e un malessere diffuso, costringendolo al ritiro dopo aver dominato gran parte del match.

L'azzurro, che non aveva mai dato segni di cedimento fisico durante la stagione, ha ammesso di non aver ascoltato a sufficienza i segnali del suo corpo, spinto da un calendario fitto di impegni che lo ha visto giocare quasi ininterrottamente da Indian Wells a Parigi, tra superfici e fusi orari diversi. Ora è tempo di fermarsi e capire cosa è successo. Il piano per il ritorno in campo è già tracciato.

Sinner si concederà un periodo di riposo assoluto di almeno dieci giorni, durante i quali non toccherà la racchetta e si sottoporrà a esami e terapie per monitorare la sua condizione. In totale, starà circa un mese senza giocare una partita ufficiale, saltando qualsiasi torneo di preparazione su erba prima di Wimbledon. Questo stop forzato, se da un lato interrompe la sua striscia vincente, dall'altro permetterà al suo corpo di recuperare le energie perdute.

A partire dalla metà di giugno, Sinner inizierà gradualmente gli allenamenti, prima in palestra e poi in campo, con carichi di lavoro progressivi per non stressare l'organismo. Lo staff tecnico, guidato da Vagnozzi e Cahill, lo seguirà passo dopo passo, con il coach australiano che potrebbe prolungare la sua permanenza in Europa per garantire un supporto costante al campione italiano. La sconfitta e il malessere hanno lasciato il segno anche a livello emotivo.

Sinner ha mostrato nervosismo durante il match e ha espresso la volontà di staccare la spina per ritrovare la serenità. Gli accertamenti medici serviranno a escludere cause più profonde, come eventuali carenze o problemi legati al caldo e all'umidità. Intanto, il tennis passa in secondo piano: la priorità è la salute. Jannik potrebbe trascorrere i primi giorni di pausa nella sua casa in Trentino, lontano dai riflettori, prima di iniziare la preparazione per Wimbledon a Montecarlo o in Inghilterra.

L'obiettivo è arrivare a Londra nelle migliori condizioni possibili, con un fisico completamente ristabilito e una strategia di gioco affinata. La strada è segnata: prima capire il problema, poi ripartire con gradualità, senza fretta ma con la determinazione di sempre





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