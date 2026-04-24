Sinner: 'Il tennis ha bisogno di Carlos, mi mancherà tantissimo'

Jannik Sinner esprime il suo sincero dispiacere per l'infortunio di Carlos Alcaraz, sottolineando l'importanza del rivale per il tennis e la sua influenza positiva sul suo stesso gioco. L'italiano si concentra sulla sua preparazione per i prossimi tornei, senza farsi condizionare dall'assenza dello spagnolo.

La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sta rivelando una delle più affascinanti e significative del tennis contemporaneo, trascendendo la semplice competizione sportiva per assumere connotati quasi poetici.

L'ultima dimostrazione di questo profondo rispetto reciproco è arrivata con la reazione di Sinner alla notizia dell'infortunio al polso che costringerà Alcaraz a rinunciare agli imminenti tornei di Roma e Parigi, due appuntamenti cruciali sulla terra rossa. L'italiano non si è limitato a esprimere formali condoglianze, ma ha manifestato un sincero dispiacere, sottolineando l'importanza di Alcaraz per la salute e lo spettacolo del tennis.

Sinner ha appreso del forfait del suo rivale direttamente in campo, al termine della sua vittoria contro Benjamin Bonzi, definendo la notizia “molto triste”. Successivamente, in conferenza stampa, ha approfondito il suo pensiero, distanziandosi nettamente da qualsiasi calcolo di opportunità legate all'assenza dello spagnolo.

“Non so se con la sua assenza io possa essere più favorito a Roma e a Parigi, e sinceramente non m’interessa,” ha dichiarato con fermezza. “Non dovremmo parlare di questo, la cosa più importante da dire è che il tennis ha bisogno di Carlos ed è molto meglio quando c’è lui. E la cosa vale anche per me: se c’è lui io miglioro, guardo tutto in maniera differente.

” Questa affermazione rivela una maturità e una sportività rare, evidenziando come Sinner percepisca Alcaraz non solo come un avversario, ma anche come uno stimolo per elevare il proprio livello di gioco. Sinner ha poi aggiunto, con un tono empatico, di comprendere la difficoltà di gestire un infortunio, soprattutto per un atleta giovane e in piena ascesa.

Ricordando le proprie esperienze di infortunio, ha augurato ad Alcaraz una pronta e completa guarigione, sottolineando l'importanza di non affrettare i tempi di recupero per evitare ricadute.

“Spero che torni presto e non soffra altri infortuni, ma penso sia giusto che si prenda tutto il tempo necessario a guarire in maniera perfetta, perché se acceleri i tempi poi rischi di avere problemi ancora più grossi, e io voglio che sia competitivo quando torna. Immagino che il suo prossimo grande obiettivo sia Wimbledon e spero di vederlo lì, ma ora è tutto secondario, gli auguro una ripresa rapida, oggi è un giorno triste per il tennis.

” La prospettiva di affrontare i prossimi tornei senza Alcaraz solleva interrogativi sulla possibile influenza di questa assenza sulla performance di Sinner. L'italiano, tuttavia, si mostra concentrato e determinato a mantenere la propria rotta, sottolineando l'importanza di focalizzarsi sul proprio gioco e di non lasciarsi distrarre da fattori esterni.

“Mi mancherà tantissimo in questo periodo. La cosa più importante per me è concentrarmi su me stesso, perché l’abbiamo visto anche oggi, appena abbassi un po’ il livello rischi di perdere, tutti giocano un gran tennis. ” Sinner ha ricordato come l'assenza di Alcaraz lo scorso anno abbia rappresentato una sfida per lo spagnolo stesso, e si prepara ad affrontare una situazione simile senza aumentare la pressione su di sé.

“Lo scorso anno quando io non c’ero lui ha fatto fatica, vedremo come reagirò io ma non è che per questo mi metto più pressione. È importante allenarsi al meglio e lavorare come sempre. È stata la chiave che mi ha portato al successo ed è la strada da seguire, a cominciare qui da Madrid, un torneo sulla terra che fa storia a sé, diverso sia da Roma che da Parigi per l’altura e le condizioni del campo.

” Sinner si dichiara felice di essere a Madrid e determinato a migliorare ulteriormente il proprio gioco per aspirare alla vittoria. La sua consapevolezza della specificità del torneo madrileno, con le sue condizioni uniche, dimostra la sua attenzione ai dettagli e la sua preparazione tattica.

In definitiva, la rivalità tra Sinner e Alcaraz sembra aver creato una simbiosi unica, in cui la presenza dell'uno eleva il livello dell'altro, spingendoli a superare i propri limiti e a offrire agli appassionati di tennis spettacolo di altissimo livello. L'assenza di Alcaraz, pur essendo un momento di dispiacere, rappresenta per Sinner un'opportunità per dimostrare la propria forza e la propria capacità di affrontare le sfide con determinazione e sportività





Gazzetta_it / 🏆 20. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jannik Sinner Carlos Alcaraz Tennis Infortunio Rivalità Roma Parigi Madrid Wimbledon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sinner quando gioca a Madrid? Debutto contro Bonzi: data, orario, tabellone, montepremi e dove vedere il torneoJannik Sinner riparte da Madrid e punta al quinto Masters 1000 consecutivo dopo quelli di...

Read more »

Tyra Grant, chi è la 18enne tennista italiana cresciuta con Jannik Sinner a BordigheraIeri ha conquistato a Madrid la sua prima vittoria nel circuito Wta. La giovanissima è una promessa del tennis italiano sin dai tornei juniores

Read more »

Sinner, allenamento al Bernabeu con Nadal, Bellingham e Courtois: Jannik prepara il suo debutto al Madrid OpenA due giorni dal debutto al Madrid Open, Jannik Sinner prosegue il suo programma...

Read more »

Jannik Sinner a caccia della Quindicesima: la Spagna è il prossimo obiettivoJannik Sinner si prepara per il torneo di Madrid con l'obiettivo di conquistare l'unico Masters 1000 mancante alla sua collezione. Il tennista italiano, già vincitore in quattordici nazioni, punta a trionfare anche in Spagna.

Read more »

Atp Madrid, Jannik Sinner all’esordio oggi contro BonziIl numero 1 del mondo affronta il francese Benjamin Bonzi, numero 104 del mondo. L’azzurro punta a diventare il primo campione della storia a trionfare nei primi quattro Masters 1000 della stagione e complessivamente in 5 consecutivi. Oggi in campo anche Musetti contro Hurkacz.

Read more »

Alcaraz si ferma, Sinner può scappare: come cambia la classifica (per Jannik chance di maxi-allungo)Carlos Alcaraz si ferma proprio nel cuore della stagione sulla terra. Lo spagnolo...

Read more »