Sinner in semifinale a Montecarlo: batte Auger-Aliassime e punta Zverev

Jannik Sinner conquista la semifinale del torneo ATP 1000 di Montecarlo superando Felix Auger-Aliassime. L'italiano affronterà Alexander Zverev. Possibile ritorno al numero 1 del ranking se Alcaraz perde.

Jannik Sinner , tramite Associated Press e LaPresse, ha ottenuto una brillante vittoria contro il canadese Felix Auger-Aliassime , garantendosi un posto in semifinale al prestigioso torneo ATP 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano, con una prestazione solida e determinata, ha dominato l'incontro in due set, chiudendo con un punteggio di 6-3, 6-4.

La partita, caratterizzata da un gioco preciso e intelligente, si è conclusa in poco più di un'ora e mezza, dimostrando l'eccellente condizione fisica e mentale di Sinner. Questa vittoria segna la sua terza semifinale nel Principato, un traguardo significativo che consolida la sua posizione tra i migliori giocatori del circuito mondiale. L'azzurro, pur non avendo ancora raggiunto la finale in questo torneo, si conferma un avversario temibile e un serio contendente per il titolo. L'incontro di semifinale lo vedrà opposto al tedesco Alexander Zverev, numero 3 del mondo e del tabellone, che ha superato il brasiliano Joao Fonseca in una partita combattuta, risolta al terzo set. La sfida tra Sinner e Zverev promette spettacolo e alta tensione, con entrambi i giocatori determinati a conquistare un posto in finale. \La partita di Sinner contro Auger-Aliassime è stata un'esibizione di controllo e tattica. Il campione italiano ha dimostrato una grande concentrazione, limitando al minimo gli errori e gestendo abilmente i momenti chiave dell'incontro. Ha sfruttato al meglio le poche occasioni concesse dal suo avversario, ottenendo i due break decisivi che hanno determinato l'esito dei set. Il servizio, pur non essendo ancora al livello desiderato da Sinner, si è dimostrato efficace, contribuendo a mantenere la pressione sul canadese. Sinner ha evidenziato la sua capacità di adattarsi alle diverse situazioni di gioco, mostrando una notevole resilienza e un'ottima condizione fisica. Le sue dichiarazioni post-partita, in cui ha espresso soddisfazione per la sua prestazione e per la capacità di recupero dopo la partita del giorno precedente, testimoniano la sua maturità e la sua determinazione. La lotta per il numero 1 del ranking ATP, che vede Sinner contendere la posizione a Carlos Alcaraz, aggiunge ulteriore interesse alla sua partecipazione al torneo. La possibilità di riconquistare la vetta del ranking in caso di sconfitta di Alcaraz rappresenta un ulteriore stimolo per il tennista italiano, che dimostra di essere in un momento di grande forma e fiducia. \Sinner ha espresso la sua consapevolezza che ogni giorno è diverso e che è fondamentale lottare e trovare la strada giusta per vincere. Ha riconosciuto la necessità di migliorare in alcune situazioni di gioco, ma ha sottolineato l'importanza di rimanere concentrati e positivi. Ha rivelato di aver dedicato molto tempo all'allenamento, sfruttando al meglio le giornate disponibili, e di essere felice di mettersi in gioco. Ha ribadito che l'obiettivo primario è vincere i titoli, e che la classifica, pur essendo importante, è secondaria. Sinner ha poi concluso sottolineando l'importanza dei tornei più importanti, come Parigi e Wimbledon, dove cercherà di dare il massimo. La sua determinazione e il suo approccio pragmatico al gioco lo rendono un avversario temibile per chiunque, e la sua presenza nel torneo di Montecarlo è una garanzia di spettacolo e di emozioni per tutti gli appassionati di tennis. La sua affermazione che il torneo di Montecarlo è come giocare in casa e che l'allenamento migliore è la partita, evidenzia la sua dedizione e la sua passione per il tennis. La sua mentalità vincente e la sua voglia di migliorarsi costantemente lo pongono come uno dei giocatori più promettenti del panorama tennistico mondiale





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