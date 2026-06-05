Sinner non gioca la semifinale del Roland Garros, Cobolli in finale. Hamas cerca di mantenere la struttura di comando

Il tennista italiano Jannik Sinner non parteciperà alla semifinale del Roland Garros contro il connazionale Lorenzo Musetti a causa di un virus. Flavio Cobolli si è invece qualificato per la finale contro il tedesco Alexander Zverev. Hamas sta cercando di mantenere una struttura di comando flessibile e protetta per gestire i guerriglieri e l'area sotto il suo controllo dopo la perdita di tre dei suoi leader. La fazione palestinese sta valutando la possibilità di creare una leadership collettiva per guidare le Brigate al Qassam. Hamas sta anche cercando di identificare e rimuovere le spie che hanno permesso agli attacchi mirati da parte di Israele. I media israeliani stanno monitorando la situazione e ipotizzando possibili successori dei leader uccisi. Tra i candidati ci sono Imad Akel, Ezzedine al Beik e Mohammed al Bureim. Hamas sta cercando di mantenere la segretezza sulla sua struttura di comando per evitare ulteriori attacchi.

Il tennista italiano Jannik Sinner non parteciperà alla semifinale del Roland Garros contro il connazionale Lorenzo Musetti a causa di un virus. Flavio Cobolli si è invece qualificato per la finale contro il tedesco Alexander Zverev.

Hamas sta cercando di mantenere una struttura di comando flessibile e protetta per gestire i guerriglieri e l'area sotto il suo controllo dopo la perdita di tre dei suoi leader. La fazione palestinese sta valutando la possibilità di creare una leadership collettiva per guidare le Brigate al Qassam. Hamas sta anche cercando di identificare e rimuovere le spie che hanno permesso agli attacchi mirati da parte di Israele.

I media israeliani stanno monitorando la situazione e ipotizzando possibili successori dei leader uccisi. Tra i candidati ci sono Imad Akel, Ezzedine al Beik e Mohammed al Bureim. Hamas sta cercando di mantenere la segretezza sulla sua struttura di comando per evitare ulteriori attacchi





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