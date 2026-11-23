Jannik Sinner operato al ginocchio destro dal professor Lempainen in Finlandia. Stop ai Australian Open, rientro previsto per la primavera sulla terra rossa.

Jannik Sinner ha intrapreso un viaggio verso la Finlandia, destinazione Turku, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio destro. L'operazione è stata eseguita con successo dal professor Lempainen, uno dei massimi esperti mondiali in chirurgia ortopedica sportiva. Questa scelta terapeutica conclude un lungo periodo di attesa e terapie conservative che ha visto il tennista italiano lontano dai campi da gioco.

Procedura chirurgica a Turku

Il consulto preliminare con lo specialista finlandese si è svolto nei giorni precedenti il volo, confermando la necessità di un approccio definitivo per risolvere il problema fisico che affligge l'atleta. La procedura prevede la detensione e la pulizia della bandelletta ileotibiale nella zona esterna del ginocchio, una patologia cronica che ha limitato la sua mobilità. Dopo mesi di tentativi di guarigione tramite cure fisioterapiche, il campione azzurro ha optato per la via chirurgica per porre fine all'infiammazione tendinea.

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Storia medica e cause del fermo

La sindrome della bandelletta ileotibiale ha costretto Jannik Sinner a uno stop protratto a partire dal 12 luglio scorso. Quel giorno, l'atleta aveva conquistato la finale di Wimbledon sconfiggendo Alexander Zverev in quattro set, un risultato che ha segnato l'apice della sua stagione prima dell'inizio dei problemi fisici. L'infiammazione, trascinata dall'estate, non ha risposto alle terapie conservative, rendendo l'intervento l'unica soluzione praticabile per recuperare la piena funzionalità articolare.

Esperto Lempainen e precedenti sportivi

La scelta di affidarsi al professor Lempainen non è casuale, considerando il curriculum impeccabile del chirurgo nella sua clinica di Turku. Il medico ha già operato con successo numerosi atleti di alto profilo, tra cui il calciatore azzurro Leonardo Spinazzola. Inoltre, ha trattato altri protagonisti del calcio internazionale come Juan Cuadrado e Ousmane Dembélé, dimostrando competenza specifica nel trattare le lesioni da sovraccarico in sportivi professionisti.

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Tempi di recupero e calendario futuro

I tempi di recupero per l'operazione sono stimati in almeno 3-4 mesi, una finestra temporale che impatta direttamente sul calendario competitivo. Di conseguenza, Jannik Sinner salterà irrinunciabilmente gli Australian Open di gennaio, mancando il primo grande slam della stagione ATP. L'intervento richiede un protocollo riabilitativo graduale per consentire al ginocchio di sopportare nuovamente i carichi intensi del circuito professionistico.

Proiezione per la stagione primaverile

Nonostante la mancanza di una nota ufficiale dello staff del tennista che confermi i dettagli logistici, le indiscrezioni più accreditate indicavano l'operazione per la giornata di martedì 24 novembre. La speranza dello staff medico è che il recupero permetta al campione di tornare in campo per la stagione primaverile. Questo obiettivo si concentra specificamente sui tornei disputati sulla terra rossa, superficie sulla quale Sinner ha già dimostrato grandi capacità agonistiche e dove l'obiettivo è rientrare al 100% per le competizioni importanti.