Sinner, passione motori e il trionfo azzurro al Roland Garros

Jannik Sinner svela la sua passione per le auto di lusso, mentre l'Italia del tennis festeggia quattro azzurri ai quarti di finale del Roland Garros: Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Un momento storico per il tennis italiano.

Jannik Sinner , il talento azzurro del tennis, non è solo veloce in campo ma anche al volante, pur sempre rispettoso dei limiti di velocità. Almeno a vedere la sua collezione di auto di lusso dal valore di qualche milione di euro.

Il tennista altoatesino, in questi giorni impegnato al Roland Garros di Parigi dove sogna di vincere il suo primo titolo del Grande Slam, ha rivelato l'altra sua grande passione: i motori. In un'intervista recente, Sinner ha raccontato di essere sempre stato patito delle automobili, ma di aver avuto la fortuna di avere un manager saggio come Alex Vittur che lo ha aiutato a non esagerare.

Quando ha fatto i primi soldi, voleva comprare una macchina specifica, ma Vittur glielo ha impedito dicendogli: 'No! Tu questa non te la compri, perché hai 18 anni: dove vuoi andare?

'. Sinner ha ammesso di essere grato di avere una persona del genere vicino, perché sennò tutto sarebbe diventato troppo. Ora che ha più esperienza, inizia a capire l'importanza di gestire le proprie finanze e passioni con equilibrio. La sua collezione oggi include modelli di prestigio, ma sempre con moderazione: 'Meno male che ho solo due parcheggi a Monaco', ha scherzato





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