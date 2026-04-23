Sinner sfida Bonzi a Madrid: una storia di precedenti e nuovi inizi

Jannik Sinner si prepara ad affrontare Benjamin Bonzi nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Analisi dei precedenti, della nuova collaborazione di Bonzi con Nicolas Mahut e delle prospettive per il match.

Jannik Sinner si prepara ad affrontare Benjamin Bonzi nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid, in un match che rievoca una storia di precedenti e cambiamenti significativi per entrambi i giocatori.

Bonzi, reduce da una vittoria convincente al primo turno contro Droguet, si presenta all'appuntamento con la consapevolezza delle difficoltà incontrate in passato contro l'azzurro, ma anche con una rinnovata fiducia grazie alla collaborazione con Nicolas Mahut, ex tennista francese di grande esperienza. Questa partnership, nata già nell'agosto precedente, rappresenta una svolta nella carriera di Bonzi, che ha cercato un nuovo stimolo e un approccio diverso al gioco dopo aver valutato il proprio futuro agli US Open 2025.

Bonzi ha espresso il bisogno di un rinnovamento, di un confronto più stimolante, e ha individuato in Mahut la figura ideale per guidarlo verso il raggiungimento del suo pieno potenziale. La collaborazione con Mahut non è stata solo una scelta tecnica, ma anche logistica. Bonzi ha infatti deciso di trasferirsi da Marsiglia a Parigi per poter allenarsi in modo più continuativo e intensivo con il suo nuovo coach.

Questo cambiamento di base riflette l'impegno di Bonzi nel voler migliorare ulteriormente il proprio gioco e prepararsi al meglio per le sfide future. Mahut, dal canto suo, ha espresso grande fiducia nelle capacità del tennista francese, sottolineando che crede fermamente che Bonzi sia più forte di quanto pensi e che la sua missione sia quella di aiutarlo a realizzare il suo vero potenziale.

L'ex tennista francese ha lavorato con Bonzi su diversi aspetti tecnici, apportando aggiustamenti mirati per ottimizzare il suo gioco e renderlo più efficace. La fiducia di Mahut è un fattore importante per Bonzi, che si sente supportato e motivato a dare il massimo in ogni partita. I precedenti tra Sinner e Bonzi raccontano di un dominio dell'azzurro, con vittorie in entrambe le occasioni in cui si sono affrontati.

Il primo incontro risale al Roland Garros 2020, dove Sinner si impose in tre set, raggiungendo per la prima volta il terzo turno di un major. Il secondo confronto è avvenuto a Indian Wells nel 2022, con Sinner che ha avuto la meglio in una partita combattuta al terzo set, con il punteggio di 7-6, 3-6, 6-4.

Bonzi, consapevole della difficoltà di affrontare Sinner, ha però sottolineato di aver imparato molto dalle precedenti sfide e di essere pronto a dare il massimo per cercare di ottenere un risultato positivo. Ha evidenziato l'importanza di servire ace e colpire vincenti per mettere in difficoltà l'avversario. Il match di Madrid rappresenta quindi un'opportunità per Bonzi di dimostrare i progressi fatti sotto la guida di Mahut e di cercare di ribaltare il pronostico.

La partita, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid, è programmata per il 7 luglio e promette di essere un incontro avvincente e ricco di emozioni. La preparazione di Sinner, reduce da ottimi risultati e in un momento di grande forma, sarà fondamentale per affrontare al meglio un avversario che, pur avendo perso i precedenti, è determinato a dare il massimo e a sfruttare al meglio la nuova collaborazione con Mahut.

La sfida si preannuncia quindi equilibrata e combattuta, con entrambi i giocatori pronti a dare spettacolo sul campo da tennis





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